Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Bayern Münih maçı öncesi basın toplantısı düzenledi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bayern Münih karşılaşması öncesinde basın toplantısı düzenledi. Güneş, "Bizi hiçbir şey etkilemedi. Ortalığı toz dumana karıştıranlar, sonra kim karıştırdı diye konuşmayı çok seviyor. Bayern Münih maçına kadar Bayern Münih konuşanlar, maç gelince başka şey konuşmak istiyor. Ülkedeki futbol kültürünü ben de değiştirmek isterdim" dedi.

Beşiktaş’ın yarın akşam saat 22.45’te Bayern Münih’e konuk olacağı maçtan önce Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gary Medel ile basın toplantısı düzenledi. Güneş, önemli açıklamalarda bulunurken “Bugüne kadar düzgün bir şekilde geldik, yarın da çıkıp en güzel oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Bayern, geçmişi başarılarla dolu bir kulüp. Güzel maç olmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Maçın öneminin farkında olduklarını ifade eden Güneş, “Yarın atacağımız gol ve goller bize avantaj sağlayacaktır. Bu zor olacak ama bu zorluğu aşacak oyuncu kadromuz var. Umarım başarılı oluruz. Bize karşı olumlu bakanlara teşekkür ederim. Hocaları başarılarla dolu bir isim. Maçı izlemeye gelenler açısından seyir zevki yüksek olacağını düşünüyorum” dedi.

‘ORTALIĞI TOZ DUMANA KARIŞTIRANLAR…’

Güneş, rakip takımla ilgili olarak da “Bayern’in kadrosu genelde belli, 1-2 değişiklik olabilir. Hücum anlayışı ile oynayan bir takımız, yarın savunmayı da önde yapmak istiyoruz, yarın bizim için bir test maçı olacak” ifadelerini kullandı. Deneyimli teknik adam, Heynckes’in övgüleri ile ilgili olarak da “Heynckes’e övgüleri için teşekkür ederim. Sahasında yenilmemiş ve bir beraberlik almış bir takımla oynayacağız. Yarın oynanacak futbol bir gerçek olacak. Bu gerçeği sahaya yansıttığımız zaman, izlemeye gelenlerin keyif alacağı bir oyun olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş gündemle ilgili ise şöyle konuştu: “Bizi hiçbir şey etkilemedi. Ortalığı toz dumana karıştıranlar, sonra kim karıştırdı diye konuşmayı çok seviyor. Bayern Münih maçına kadar Bayern Münih konuşanlar, maç gelince başka şey konuşmak istiyor. Ülkedeki futbol kültürünü ben de değiştirmek isterdim.”

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