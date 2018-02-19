Beşiktaş Bayern Münih maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi kadrosu…

Beşiktaş'ın Bayern Münih maçına artık kısa süre kaldı. Siyah beyazlı taraftarlar heyecanla bekledikleri Beşiktaş Bayern Münih maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta merak ediyor. İşte tüm futbolseverlerin merakla beklediği Beşiktaş Bayern Münih şifresiz hangi kanalda, saat kaçta sorularının yanıtları...

Şampiyonlar Ligi gruplarında başarılı performansıyla tüm Avrupa’nın dikkatini çeken Beşiktaş, 2. turda Almanya’nın en güçlü ekibi olarak gösterilen Bayern Münih ile eşleşti. Dev maça kısa süre kala tüm taraftalar Beşiktaş Bayer Münih maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak araştırıyor. Bir diğer merak konusu da BJK Bayern Münih maçı şifresiz hangi kanal yayınlayacak? Bayern Münih Beşiktaş maçı TRT1 ekranlarına yayınlanacağını duyan taraftalar adeta havalara uçtu. Peki ilk maç Vodefone Arena'da mı olacak yoksa Allianz Arena'da mı oynanacak? İşte milyonları ekran başına kilitleyecek Beşiktaş Bayer Münih hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak, Beşiktaş Bayern Münih maçı kadrosu ve zorlu mücadeleye dair merak edilen her şey haberimizin içerisinde…

BEŞİKTAŞ BAYERN MÜNİH NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? BJK MAÇI ŞİFRESİZ HANGİ KANALDA?

Taraftarlarının şifreli mi yoksa şifresiz mi yayınlanacağını merak ettiği Bayern Münih Beşiktaş ilk maçı 20 Şubat Salı günü saat 22.45'te oynanacak. İkinci maç yani Beşiktaş Bayern Münih rövanş maçı ise 14 Mart Çarşamba günü saat 20.00'da Vodafone Park Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Bayern Münih Beşiktaş ilk maç, 20 Şubat 2018 Salı günü saat 22.45'te TRT 1'den şifresiz yayınlanacak. Beşiktaş Bayern Münih arasında oynanacak ikinci maç ise 14 Mart 2018 Çarşamba günü saat 20.00'de Tivibu Spor 2'den canlı yayınlanacak. Hangi kanalda olduğunu araştırırken TRT1’de Bayern Münih Beşiktaş maçının şifresiz olacağını öğrenen Beşiktaşlı taraftarlar adeta havalara uçtu.

BEŞİKTAŞ BAYER MÜNİH MAÇ KADROSU BELLİ OLDU

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında yarın Almanya temsilcisi Bayern Münih'e ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kadrosu belli oldu.

İşte siyah beyazlıların Bayern Münih kadrosu:

Tolga, Fabricio, Ersin, Vida, Necip, Pepe, Tosic, Gökhan, Adriano, Caner, Medel, Tolgay, Atiba, Lens, Quaresma, Babel, Talisca, Oğuzhan, Mustafa, Negredo, Love, Larin.

BAYERN MÜNİH’İN HOCASI HEYNCKES’İN BEŞİKTAŞ ŞAŞKINLIĞI

Bayern Münih Teknik Direktörü Jupp Heynckes, Beşiktaş maçı gerçekleştirilen basın toplantısında Beşiktaş hakkında konuştu. Deneyimli hoca, Beşiktaş’ın çok iyi bir takım olduğunu söyledi ve bugüne kadar Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna kalmamasının kendisini şaşırttığını belirtti.

BEŞİKTAŞ BAYERN MÜNİH MAÇI MUHTEMEL İLK 11

Şampiyonlar Ligi’nde Alman devi Bayern Münih ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ta nefesler tutuldu. Siyah beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş’in zorlu mücadeledeki muhtemel 11’i belli oldu

BEŞİKTAŞ: Fabricio, Gökhan Gönül, Pepe, Medel, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo (Love)

BEŞİKTAŞ’TA ÜÇ İSİM SARI KART CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta grup maçlarında gördükleri sarı kartlardan dolayı 3 isim ceza sınırında bulunuyor.

Tolgay, Caner ve Talisca grup maçlarında gördükleri 2 sarı kartla ceza sınırına geldi. Üç futbolcu yarın akşam görev almaları ve sarı kart görmeleri durumunda 14 Mart'ta İstanbul'da oynanacak rövanş maçında görev alamayacaklar.

BEŞİKTAŞ BAYERN MÜNİH MAÇI HAKEMİ KİM?

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile 20 Şubat salı günü oynayacağı maçı Romanyalı hakem Ovidiu Hategan yönetecek.

Hategan'ın yardımcılıklarını vatandaşları Octavian Șovre ve Sebastian Gheorghe yapacak.

BAYERN MÜNİH KALECİSİ NEUER BEŞİKTAŞ MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Bu sezon sık sık sakatlık problemleri yaşayan Alman devinde dünyanın en iyi kalecisi olarak gösterilen Manuel Neuer, Beşiktaş eşleşmesinde rövanş maçında sahalara dönebilir. Alman eldivenin Almanya’da oynanacak ilk maçta forma giyme şansı olmayabilir. Manuel Neuer’in ardından takımın 2. kalecisi Sven Ulreich da sakatlık geçirdi. Tedavisine başlanan Ulreich’ın yerine 36 yaşındaki Tom Starke’ın oynaması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ BAYERN MÜNİH MAÇINI KİM ANLATACAK

Beşiktaş Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçı Türkiye açısından bir ilke de sahne olacak. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği kapsamında ilk kez bir Türk takımının maçı kadın spiker tarafından anlatılacak. Beşiktaş Bayern Münih rövanş maçı ne zaman, hangi kanalda olduğunu merak eden taraftarının 14 Mart Çarşamba günü saat 20.00'da Tivibu Spor 2'den canlı yayın olarak izleyebilecekleri maç spiker Semahat Özdoğan tarafından anlatılacak.

“Ich habe mir gestern noch mal Leipzig gegen @Besiktas angeschaut und war sehr beeindruckt. Sie werden ihre Chance nach vorne suchen.” #Jupp #FCBBJK #FCBayern pic.twitter.com/pPPVpESBHM — FC Bayern München (@FCBayern) 19 Şubat 2018

BEŞİKTAŞ’IN RAKİBİ BAYERN MÜNİH’İN BAŞARILARI

Dünyanın en başarılı kulüpleri arasında yer alan Bayern Münih Alman spor kulübüdür. 2 Kıtalararası Kupa, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 5 Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 1 UEFA Kupası şampiyonluğu, 1 UEFA Süper Kupası şampiyonluğu, 26 Bundesliga ve 17 Alman Kupası’na sahiptir. Alman panzeri Bayern Münih, 1.85 milyar dolar ile Almanya’nın en büyük, dünyanın ise dördüncü büyük kulübüdür. 185.000 üye sayısıyla SL Benfica ve FC Barcelona’dan sonra bu alanda 3. sıradadır.