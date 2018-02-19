Bayern Münih Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lig'de Konyaspor ile berabere kalarak puan kaybeden Beşiktaş'ta gözler Bayern Münih'le oynanacak Şampiyonlar Ligi maçına çevrildi. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşılaşacak Beşiktaş Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

Karşılaşmanın başlamasına az bir üsre kala tüm futbolseverler Bayern Münih Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırmaya başladılar. Son 16’ya kalmak için mücadele edecek iki ekip bir üst tura çıkarsa önemli bir avantajında sahibi olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu başladı. Tarihinde ilşk kez Şampiyonlar Ligi grup aşamasını geçen Beşiktaş, son 16 turu ilk maçında, 20 Şubat Salı günü Bayern Münih ile deplasmanda karşılaşacak

BAYERN MÜNİH BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Bayern Münih Beşiktaş ilk maç, 20 Şubat 2018 Salı günü saat 22.45'te TRT 1'den şifresiz yayınlanacak. Beşiktaş Bayern Münih arasında oynanacak ikinci maç ise 14 Mart 2018 Çarşamba günü saat 20.00'de Tivibu Spor 2'den canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ GRUBU 14 PUANLA LİDER TAMAMLADI

Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda oynadığı 6 maç sonunda 4 galibiyet ve 2 beraberlik alarak önemli bir başarıya imza attı ve grubunu 14 puan ile liderlikle tamamladı.

Köklü Alman temsilcisi Bayern Münih ise B Grubu’nda oynadığı son 6 karşılaşma sonucunda 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 15 puan ile grubunu Fransız ekibi PSG’nin ardından ikinci sırada bitirdi ve Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş’ın rakibi oldu. Çift maç usulü eleminasyon sistemine göre oynanacak olan karşılaşmalarda Beşiktaş ilk maçı rakibiyle deplasmanda oynayacak ikinci maç ise Türkiye’de Vodafone Park’ta oynanacak.

Çeyrek finale yükselen takımlar 6-7 Mart tarihlerinde rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

RICARDO QUARESMA’DAN BAYERN AÇIKLAMASI

Portekizli yıldız Beşiktaş kariyerinin en zor maçına çıkacağını söylerken “Her şeyimizi vermeliyiz. % 100 yetmez, % 120'ye çıkmalıyız” dedi

Kartal, Bayern Münih’ten başka şey düşünmez oldu. Ricardo Quaresma da hem yarınki ilk randevu hem de rövanş için normal performanslarının üzerine çıkmaları gerektiğini söyledi.

Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleştikleri Alman takımı ile oynanacak ilk karşılaşmayı, siyah-beyazlı forma ile çıkacağı en zor mücadele olarak tanımladı.

Quaresma, “Beşiktaş formasıyla 200’e yakın maça çıktım. Münih’teki karşılaşma Beşiktaş kariyerimdeki en zor maç olacak. Her şeyimizi vermeliyiz. %100 yetmez, %120’ye kadar çıkmamız lazım” dedi.

Portekizli futbolcu, siyah-beyazlı forma ile 122 lig, 40 Avrupa, 19 kupa ve 2 Süper Kupa olmak üzere 183 resmi maça çıktı, 31 gol atıp 63 asist yaparak katkı sağladı.

MAÇA RUMEN HAKEM

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile 20 Şubat salı günü oynayacağı maçı Romanyalı hakem Ovidiu Hategan yönetecek. Hategan’ın yardımcılıklarını vatandaşları Octavian Șovre ve Sebastian Gheorghe yapacak.

Münih’te Beşiktaş’ı maç saati buz gibi bir hava bekliyor. Hafta sonu kar yağışının devam ettiği Münih’te salı akşamı sıcaklık eksi dört dereceye inecek. Siyah-beyazlı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Almanya’nın Bayern Münih ekibi ile yapacağı son 16 turu ilk maçı için Almanya’ya uçtu.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Allianz Arena'da TSİ 22.45'te oynanacak karşılaşmada Rumen hakem Hategan görevlendirildi. Hategan'ın yardımcılıklarını vatandaşları Octavian Șovre ve Sebastian Gheorghe yapacak. Karşılaşmanın ilave yardımcı hakemlik görevlerini aynı ülkeden István Kovacs ile Sebastian Coltescu, dördüncü hakemliğini ise Radu Ghinguleac üstlenecek.