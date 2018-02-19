Abdullah Yılmaz’dan olay sözler: ‘Bursaspor-Beşiktaş maçında Mete Kalkavan değişmiştir.’

2. Lig Kırmızı Grup’taki Afjet Afyonspor-Menemen Belediyespor maçı öncesinde MHK Başkanı Yusuf Namoğlu’nun, kendisini tehdit ettiğini iddia ederek, hakemliği bırakan Abdullah Yılmaz, çarpıcı itiraflarda bulundu.

MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'nun, kendisini tehdit ettiğini iddia ederek, hakemliği bırakan Abdullah Yılmaz, yaşananların ardından ilk kez konuştu. Yılmaz başından geçenleri anlatırken hakem camiası için de flaş ifadeler kullandı. İşte o açıklamalar…

METE KALKAVAN – HALİL UMUT MELER İTİRAFI!

İki tane müsabakanın hakemi değişti mi değişmedi mi diye kamuoyunda tartışılıyor. Namoğlu, o zaman da açıklama yapmıştı. Lig tarihimizde cuma günün oynanmaya başlayan maçların tebligatları istisnasız çarşamba günleri atanır. Ama kendisi açıklamasında perşembe günü atadık ifadelerini kullanıyor. Kendi müsabakamdan örnek verecek olursa Ekim ayının 20'sinde oynanan Adana-Ankaragücü maçının tebligatı çarşamba günü geldi. Bu açıklamayla kamuoyunu yanıltabilirsiniz. Algı yönetme çabaları yanlıştır. Bursaspor-Beşiktaş maçında Mete Kalkavan değişmiştir. Tebligatını çarşamba günü almıştır ancak perşembe günü maç Halil Umut Meler'e teslim edildi. Bu olayı da kamuoyuna sunmak istiyorum.

‘UÇAK BİLETİNİ DEĞİŞTİR İSTANBUL’A GEL’

“Öncelikle süreç müsabaka teblikatının yapıldığı gün başladı. Teblikattan yaklaşık 2 ile 3 saat sonra yaşandı tüm olaylar. Kurul Başkanı Yusuf Namoğlu beni aradı. Perşembe günü konuştuk. Kendisi bana ‘Menemen-Afjet Afyonspor maçına gidiyorsun' dedi. O yüzden ‘Uçak biletini de değiştir İstanbul'a gel' dedi bana. Tabii ben de şaşırdım. Çünkü daha önceden böyle bir uygulama olmadı. Hiçbir zaman bu seviyede yani 2. Lig ve 3. Lig kategorisindeki bir maç için hiçbir meslektaşım İstanbul'a bireysel toplantıya çağrılmadı.

‘BİLETİM İPTAL OLDU’

Daha sonra kendisine Riva'ya mı gelmemi istediğini sordum. ‘Hayır' cevabını verdi. Atatürk Havalimanı'na ineceğimi beni oradan araba ile aldıracağını söyledi. Görüşüp toplantımızı yapar akşam geç saatlerde de İzmir'e geçersin dedi. Konuşmamız aynen bu şekilde gerçekleşti.Bende bu konu ile ilgili yardımcı birimleri arayıp başkanın böyle bir talimatı olduğunu belirtip, biletimi değiştirmelerini istedim. Bunun üzerine biletim iptal oldu, cumartesi günü de uçak biletim değişti. Ben planlamamı bu şekilde yaptım.

‘SERT DİLLE KÜÇÜMSER TAVIRLA İLETTİ’

Daha sonra ertesi gün oldu, işlerimin yoğun olması sebebiyle akşam 17.00 sıralarında iki kez beni aramış başkan. Ben de bu iki cevapsız çağrısı üzerine kendisine 17.25 gibi geri döndüm. Kamuoyuna kendisinin yazılı olarak yaptığı açıklama çerçevesinde söylediklerinin bir kısmını bana iletti. Ama yaptığı açıklamada en can alıcı noktaların hiçbiri yok. Hepsi eksik. Bu anlamda İstanbul'a gelmeyeceğimi direkt olarak İzmir'e geçebileceğimi iletti. Çünkü önceden bildirdiğiniz bir şeyi daha sonra arayarak sert bir dille aşağılayarak, küçümser tavırda konuşarak bana iletti. Kendi açıklamalarında hiçbir hakemin performansı ile ilgili bir durum söz konusu değildir. Bu açıklamalar hemen hemen müsabakalarda olabilecek seslen yapılabilen eksikliklerdir. Hakem arkadaşlarımız arasında yaptığımız konuşmada bunun açılımı, kaşının üzerinde göz var sözleridir. Yani kimi zaman gülebileceğimiz şeyler.”

`Tehdit edildim` diyen Abdullah Yılmaz hakemliği bıraktığını açıkladı! MHK açıklama yaptı Hakem Abdullah Yılmaz, Afjet Afyonspor - Menemen Belediyespor maçı öncesi MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'nun tehditlerini gerekçe göstererek istifa etti. Yaşanan gelişmelerin ardından MHK konuyla ilgili açıklama yaptı. İlgili Haberi Oku

‘AÇIKLAMALARI EKSİK'

Daha önce Menemen müsabakası yönettiğimi ve Menemen cephesinin bana tepkisi olduğunu belirtti. Ben de kendi içimde yorumlayarak, ‘Beni bu maça siz atadınız' diye söylendim. Bu konuda başkanın sözlerinden bana ne olursa olsun güvendiğini ve yönetime karşı dirayetli bir duruş sergilediğini düşündüm. Bir hakeme zaten ‘Menemen'e gidiyorsun' diyemezsiniz. ‘Menemen-Afjet Afyon maçına gidiyorsun' demeniz lazım. Son aradığında sert bir ses tonu ile karşısındakini azarlar vaziyette doğru düzgün maç yönet ne demektir! 22 yıllık bir hakeme ne demek istiyorsunuz. Bana değil hiçbir hakeme yapmamanız gereken bir davranış. Bir hakeme bağırarak tehditkar bir söylemde uyarırsanız, olmaz. Bu maçtaki yönetimin sonrası ‘Alemi cihan olsan yine maç alamazsın yönetimine göre ' demesi konuşmanın özüdür. Benim bu sözlerden anladığım, ya ben gidip suç işleyeceğim ya da kariyerime nokta koyacağım. O sahada 22 kişi var. Kimsenin kul hakkına giremezsiniz. Ben kariyerimi noktalamayı seçtim. Eğer kendisinin biraz namusu, şerefi varsa istifaya davet ediyorum.”

‘İSTİFA EDEN HAKEM BAĞIMSIZDIR'

Bundan sonraki süreçte, Cumhuriyet Savcılığı'na şikayette bulundum. Bundan sonra gerekli doneleri paylaştığıım için fazla konuşmak istemiyorum. İş yargıdadır. Bundan sonra yasal yollarla işimizi halledeceğiz. İstifa etmiş bir hakem bağımsızdır. Yusuf Namoğlu istediği açıklamayı yapabilir. İstifa ettiğim halde nasıl PFDK'ya sevk ediliyorum? Bu gibi hareketler benim gibi maruz kalan hakemleri susturmaya çalıştırmaya yönelik hareketlerdir! Biz Trabzonlu'yuz bize husumet besleyenin, istikbalimizi tehdit edenin, Allah'ın yardımı ve dostlarımızın duası ile ne kimliğine ne de cesametine bakarız.”

‘MESLEKTAŞLARIMA ÖRNEK OLMALI'Hakem arkadaşlarımız sağolsunlar hepsi ile dostuz. Tüm herkes istisnasız desteklerin iletiyorlar. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İsimlerini söyleyemiyorum, çünkü işlerine aktif olarak devam ediyorlar. Bu olay onlara örnek olmalı. Yollarına dimdik yoluna devam etmeleri gerekir.”