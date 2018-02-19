9 kırmızı kart çıktı, maç tatil edildi!

Brezilya'da oynanan Vitoria-Bahia mücadelesinde çıkan kavganın ardından 9 futbolcu kırmızı kart gördü ve maç tatil edildi

SKOR DIŞ HABERLER / Brezilya’daki Vitoria-Bahia mücadelesinin 50. dakikasında atılan golden sonra ortalık karıştı. Konuk ekip Bahia’nın attığı golden sonra iki takım oyuncuları birbirine girdi.

Bahia’nın yıldızı Vinicius Barbosa’nın penaltıdan attığı golün ardından tribünlere el hareketi yapması, rakip takım oyuncularının tepkisine neden oldu.

İki takım oyuncuları arasındaki tartışmanın büyümesi ve saha içinin karışmasının ardından Vitoria’dan 3, Bahia’dan 4 oyuncu kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında ise Vitoria’dan 2 futbolcu daha kırmızı kart görünce ev sahibi takım 6 kişi kaldı ve mücadele tatil edildi.