2018 Kış Olimpiyatları’nda büyük başarı! Alper Uçar ve Alisa Agafonova çifti finalde!
2018 Kış Olimpiyatları'nda Artistik Buz Pateniz Buz Dansı'nda ülkemizi temsil eden Alper Uçar ve Alisa Agafonova çifti, 59.42 puanla finalde yarışma hakkı kazandı ve Türkiye'nin serbest programa yükselen ilk buz dansı çifti oldu.
Alper Uçar ve Alisa Agafonova, 2018 PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunları’nda aldıkları 59.42 puanla finalde yarışma hakkı kazandı.
2018 PyeongChang Kış Olimpiyat Oyunları’nda ülkemizi Artistik Buz Pateni Buz Dansı’nda temsil eden milli sporcularımız Alper Uçar ve Alisa Agafonova çifti, finale kaldı.
59.42 puan alarak serbest programa yükselen Alper Uçar ve Alisa Agafonova finalde yarışacak. Çift Türkiye’nin Kış Olimpiyatları tarihinde serbest programa yükselen ilk buz dansı çifti oldu.