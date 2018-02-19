2018 Kış Olimpiyatları’nda büyük başarı! Alper Uçar ve Alisa Agafonova çifti finalde!

2018 Kış Olimpiyatları'nda Artistik Buz Pateniz Buz Dansı'nda ülkemizi temsil eden Alper Uçar ve Alisa Agafonova çifti, 59.42 puanla finalde yarışma hakkı kazandı ve Türkiye'nin serbest programa yükselen ilk buz dansı çifti oldu.

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