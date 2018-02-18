Vartolu’ya Bursaspor taraftarından sevgi seli

Çukur dizisinde 'Vartolu Sadettin' karakterini canlandıran başarılı oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, Bursaspor’un Yeni Malatyaspor ile oynadığı Süper Lig mücadelesini tribünden takip ediyor. Başarılı oyuncuya maç öncesi yeşil-beyazlı taraftar yoğun ilgi gösterirdi.

Süper Lig'in 22. haftasında Bursaspor, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Önceki gün Özlüce Tesisleri'nde yeşil-beyazlı oyuncularla birlikte antrenmana çıkan Çukur dizisinin sevilen oyuncusu Erkan Kolçak Köstendil, Bursaspor’un Yeni Malatyaspor maçını da tribünden takip ediyor. Küçük yaş kategorilerinde kaleci olarak yeşil-beyazlı formayı giyen Köstendil'e maç öncesi taraftarlar da sevgi selinde bulundu.

Üçlü çektiren Erkan Köstendil’e Bursasporlu taraftarlar da, ‘Vartolu ölmedi kalbimizde yaşıyor’ tezahüratlarında bulundu.

Bursaspor antrenmanında Vartolu Sadettin sürprizi! Son dönemde rol aldığı 'Çukur' dizisinde gösterdiği performans ile herkesin beğenisini kazanan Erkan Koçak Köstendil, Bursaspor antrenmanına katıldı. İlgili Haberi Oku