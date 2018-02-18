Transferde yeni dönem: Önce CV’ni görelim!

Futbol her şeyden önce bir spor. Sonra; tutku, heyecan, rekabet, taraftarlık, aidiyet… Ve daha bir sürü şey! Bu ‘daha bir sürü şey'den biri de “iş”. Futbol bir iş. Futbolcular, teknik ekip ve profesyonel yapılarda idarecilerin büyük bir kısmı için bu böyle. Evet, bu yeni bir bilgi değil ancak bununla ilgili gözüme çarpan ve değinmek istediğim ilginç bir konu var.

Futbol bir iş ise bu yapı içindeki profesyoneller için iş arama ve iş bulma süreçleri de olmalı. Dünyada profesyonel sosyal ağ denince akla gelen ilk platform olan LinkedIn, futbol profesyonellerinin de ilgisini çekmiş. Sosyalleşen, bireyselleşen ve sosyal medya araçlarına giderek bağımlı bir hale gelen dünyada futbolun da bu süreçten etkilenmesi doğal. Profesyonel futbol yöneticileri için gayet standart bir sosyal alan olan LinkedIn'de futbolcuları görmek ise açıkçası beni epey şaşırttı.

Aramaya ‘golcü’ yazmak!

Elbette bahsettiğim futbolcular dünyaca ünlü süperstarlar değil veya Chelsea, Alvaro Morata'yı; Everton, Cenk Tosun'u LinkedIn arama alanına “golcü” yazarak bulmadı! Gerçi Chelsea bu gidişle o yola da başvurmak zorunda kalabilir ya da Antonio Conte kendisine şık bir profil tasarlamak durumunda düşebilir. Neyse konumuz bu değil… Bu platformu kullanan futbolcular ağırlıklı olarak “free agent” olarak da tabir edilen serbest futbolcular.

Gözüme çarpan örnek ise 1996 doğumlu Ganalı stoper Totti Laryea Francis. Kendisi LinkedIn'den arkadaşım olur! Platformu bilenler anlayacaktır; LinkedIn'de ağınızda yer alan bir kişi bir paylaşımı beğenir veya o paylaşıma yorum yaparsa bu sizin zaman akışınızda görünüyor. Benim de gözüme Francis'in beğenileri ve yorumları takıldı. Biraz daha dikkat kesilince gördüm ki dünyanın pek çok yerinden ağırlıklı olarak alt lig takımları için burası oyuncu bulma kanallarından bir tanesi. Futbol direktörleri, gözlemciler ve oyuncu menajerleri örneğin “Belçika 2. Ligi'nden bir kulüp, pas yapabilen, maksimum 25 yaşında, sol ayaklı, boyu 1.80 metrenin üzerinde stoper aramaktadır. AB pasaportu tercih sebebidir. İlgilenenler Transfermarkt sayfalarını, videolarını ve iletişim bilgilerini paylaşabilir” gibi metinlerle arayışlarını dile getiriyor. Bu arada yukarıda verdiğim örnekteki tarzda bir futbolcuyu sanırım dünyada aramayan kulüp yok!

O zaman bir tane de gerçek örnek verelim: Antalya'dan bir takım acilen bir stoper, bir merkez orta saha oyuncu ve bir santrfor arayışında. Kulüp oyuncunun serbest bir oyuncu olmasını istiyor ayrıca Transfermarkt linki ve en eski 2017'de çekilmiş bir video da talep ediyor. Denemeye gelen oyuncular için de aylık 3 bin Dolar ödeneceğini belirtiyor.

Dolandırıcı tehlikesi

Başka bir menajer ise oyuncusuna şöyle kulüp arıyor: “30 yaşında, ülkesinin milli takımda oynayan, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasında oynamış, şu an serbest durumda bir defansif orta saha oyuncum var. İlgilenenler WhatsApp'tan iletişime geçebilir.”

Bu örneklerin sayısını çoğaltabiliriz. Ancak göze çarpan başka bir örneğe de değinmek lazım. Platformu kullananlar arasında belli ki dolandırıcılar da yer alıyor. Arkadaşımız Francis, geçenlerde bir paylaşımda bulundu ve Ukrayna'da bir kulüp için çalıştığını söyleyen bir menajer tarafından dolandırılmaya çalışıldığını ifşa etti. Avrupa sahnesinde futbol oynama hayali kuran, belki daha rahat bir yaşantı arayan ve çıkış için futbolu seçmiş insanları kandırmaya çalışanlar da var yani! Şaşırtmıyor elbette. Bir başka örnekte de İzlanda Urvalsdeild Ligi'nde (İzlanda'nın en üst seviye ligi) mücadele eden Ibrottabandalag Vestmannaeyja'nın (itiraf ediyorum kopyala-yapıştır yönetmi ile yazdım bu ismi) rezerv takım ve akademi hocası Michael White takipçilerini, ünlü menajer Jorge Mendes (Pepe, Quaresma, Cristiano Ronaldo, James Rodriguez, Diego Costa, Angel di Maria, Ederson gibi isimlerin menajeri) ile çalıştığını iddia eden bir sahte menajer hakkında uyarıyor. Bu son iki örnek olumsuz örnekler olsalar da profesyonel yeteneğe ulaşma konusunda çağdaş yöntemleri tercih etmenin zararı olmayacaktır. AdColony ve Nielsen araştırmasına göre 18-55 yaş arası internet kullanıcılarının en güvenilir buldukları sosyal mecra LinkedIn. LinkedIn'in profesyonel bir platform olması bu sonuçta büyük rol oynuyor. Futbol ve spor özelinde de kulüplerin bu tarz profesyonel platformlara daha fazla eğileceğini tahmin etmek zor değil.

Futbolun teknoloji ve sosyal medya ile ilişkisi giderek yakınlaşıyor ve bu ilişki sıkılaşmaya da devam edecek. En nihayetinde futbol ve spor, dünya nereye doğru dönüyorsa er ya da geç oraya doğru dönecek. İnsanları bir araya getiren, nesillere ilham veren bir fenomen olan spordan da farklı bir hareket beklemek yanlış olur değil mi?