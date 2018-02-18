Trabzonspor Başakşehir maçı ne zaman? Trabzon maçı saat kaçta hangi kanalda? TS’de Burak Yılmaz ilk 11’de mi?

Süper Lig 22. haftasında nasıl biteceği merakla beklenen karşılaşmanın başında Trabzonspor Başakşehir maçı geliyor. Trabzon Başakşehir maçının hangi kanalda yayınlanacağını, saat kaçta başlayacağını araştıran futbolseverler, sorularının yanıtını internette arıyor. Peki, Trabzonspor Başakşehir maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

Süper Lig’de 22. haftası Trabzonspor Başakşehir maçı ile devam ediyor. Medipol Başakşehir’i evinde misafir edecek Karadeniz temsilcisi Trabzonspor’da Burak Yılmaz’ın formasına kavuşması bekleniyor. Seyir zevki yüksek olacak Trabzonspor Başakşehir saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı taraftarların en çok merak ettiği konuların başında yer alıyor. Son 4 maçta 8 puan kaybeden Trabzonspor, Başakşehir karşısında şanssızlığını sona erdirmek isterken, Başakşehir ise son iki haftada kaybettiği 5 puanı Trabzonspor karşısında kazanarak telafi etmek istiyor. Peki Trabzonspor Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Trabzonspor Başakşehir maçı muhtemel ilk 11’leri ve tüm detayları…

TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir maçı saat 16:00’da Trabzon Medical Park'ta başlayacak. Trabzon Başakşehir maçı hangi kanalda olduğunu merak eden futbol severler için zorlu mücadelebeIN SPORTS 1’den canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı internet üzerinden izlemek isteyen taraftarlar ise beIN Connect uygulamasını kullanabilir.

TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11

TRABZONSPOR: Onur, Tomas, Durica, Pereira, K.Ahmet, Okay, Sosa, Onazi, Yusuf, A.Ömür, Burak

BAŞAKŞEHİR : Volkan, Clichy, Epureanu, Attamah, Caiçara, Gökhan, Emre, Mossoro, Arda, Visca, Adebayor

TRABZONSPOR’DA ONUR VE BURAK YILMAZ DÖNÜYOR

Hafta içinde birkaç idmanda salonda çalışan Onur Kıvrak, sakatlığıyla Bordo-Mavili camiayı endişelendirmişti. Ancak deneyimli eldiven, önceki gün takımla birlikte idmana çıktı. 29 yaşındaki file bekçisinin, bugün Başakşehir karşısında sahada olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sakatlığı nedeniyle iki haftadır forma giyemeyen ve yokluğu bir hayli aranan Burak Yılmaz ise son idmana çıkmadı. Ancak 32 yaşındaki golcünün, bu kritik maçta oynamak istediği öğrenildi. Attığı 17 golle krallık yarışında zirvede yer alan yıldız futbolcunun da ilk 11'de olması bekleniyor. Cezasını tamamlayan Yusuf Yazıcı'nın da bir haftalık aranın ardından takımdaki yerini alacağı belirtildi. Sakatlıkları bulunan Esteban ve Mustafa Akbaş ise Başakşehir maçında görev yapamayacak.

MAÇ GÜNÜ | #tsVibfkŞenol Güneş Spor Kompleksi16:007 C pic.twitter.com/2q5sTpzkuL — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) 18 Şubat 2018

BAŞAKŞEHİR’DE ARDA TURAN İLK 11’DEGeçen hafta oynanan Fenerbahçe karşılaşmasına ilk 11'de başlayan ancak gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Arda Turan'ın, Trabzonspor karşısında da 11'deki yerini alacağı öğrenildi. Aynı bölgede forma giyen ve sakatlığını atlatan Hollandalı yıldız Eljero Elia'nın ise maça yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. Fenerbahçe maçına Alexandru Epureanu, Emre Belözoğlu ve Marcio Mossoro gibi kilit isimlerinden yoksun çıkan Turuncu-Lacivertliler'de, Trabzonspor maçı öncesinde sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor. Gribi geçen Epureanu, kart cezasını tamamlayan Emre ve sakatlığını tamamen atlatan Mossoro'nun, önemli karşılaşmada sahada olacağı belirtildi.

TRABZONSPOR 7 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Başakşehir karşılaşması öncesinde Karadeniz temsilcisinde Tomas Hubocan, Matus Bero, Ogenyi Onazi, Olcay Şahan, Dame N'Doye ve Burak Yılmaz'ın yanı sıra sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Mustafa Akbaş ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular bugün kart görmesi halinde gelecek hafta oynanacak Aytemiz Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek.

TRABZON BAŞAKŞEHİR 20. KEZ KARŞI KARŞIYA

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, Medical Park'ta yapacakları maçla ligde 20. kez karşı karşıya gelecek. 2007-2008 sezonunda, o dönemdeki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile başlayan rekabette bugüne dek oynanan 19 maçın 9'unda Trabzonspor, 4'ünde Medipol Başakşehir galip geldi, 6 müsabakada da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 34 gol atarken, kalesinde 19 gol gördü.