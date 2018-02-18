Talisca’nın kartı iptal edilebilir mi? Talimatlar ne diyor?

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca için resmi başvurunun ardından kartın iptal edilme ihtimali merak edilmeye başlandı. İşte Futbol Disiplin Talimatı'nda yer alan ilgili madde...

Beşiktaş’ın Konyaspor ile oynadığı mücadelede hakem Alper Ulusoy tarafından sarı kart gösterilen ve Fenerbahçe maçında cezalı duruma düşen Anderson Talisca için sıcak bir gündem oluştu.

Futbol Disiplin Talimatı’ndaki ‘mevcut şartlara göre’, Talisca’nın sarı kartının iptal edilme ihtimali yok.

SADECE ‘ŞAHISTA HATA’ OLURSA İPTAL EDİLİR

Disiplin Talimatı’nın 86. maddesinde yer alan “Karar” başlığının 3. maddesinde açıkça, “Disiplin Kurulu, hakemin saha içerisindeki futbolculara ilişkin disiplin uygulamalarını (sarı kart ve kırmızı kart uygulamalarını) ve sonuçlarını ancak şahısta hata hallerinde ortadan kaldırabilir.” ifadeleri yer alıyor. Bu da demek oluyor ki, mevcut talimatlara göre sarı ya da kırmızı kartlar, hakemin hatalı hareketi yapan oyuncu yerine, ‘yanlış oyuncuya’ kart göstermesi durumunda iptal edilebiliyor.

Beşiktaş`ta hakem Alper Ulusoy`a tepki var: `Yine senaryolara başlandı` Spor Toto Süper Lig 22. hafta mücadelesinde Atiker Konyaspor ile karşılaşan Beşiktaş, maçın hakemi Alper Ulusoy'un verdiği kararlara öfke dolu. Öte yandan siyah beyazlıların başkanı Fikret Orman planını değiştirerek İstanbul'a döndü. İlgili Haberi Oku

TARİHTE KART İPTALİ VAR ANCAK…

Daha önce Rüştü Reçber’in Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kartın yanlış olduğu gerekçesiyle iptal edilmişti. Samsunspor ile Fenerbahçe takımları arasında oynanan maçta oyundan atılan, ancak Nobre’yi düşürmediği TV görüntülerinden anlaşılan kaleci Kerem, karşılaşmayı yöneten hakem Serdar Tatlı’nın hatalı bir karar verdiğini ifade ettiği açıklamaları dikkate alınarak cezası iptal edilmişti. Son olarak Trabzonspor’un 2008 yılında Beşiktaş ile oynadığı maçta Barış Memiş’in ikinci sarı kartı iptal edilmişti.

Ancak Futbol Federasyonu yoğun tartışmalar sonrasında ilgili maddeyi ‘Şahısta hata olmadığı sürece değişemez’ şeklinde revize etti. Bu değişikliğin ardından hakemlerin maç içinde verdiği kartlarda kurulların herhangi bir müdahale olma ve değiştirme yetkisi kalmadı.

İTİRAZ YAPILACAK

Beşiktaş yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Beyaz TV’de yayınlanan programda Talisca için itirazda bulunacaklarını doğruladı.