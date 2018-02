Survivor Sahra kimdir? Sahra Işık nereli?

Survivor 2018'in en dikkat çekici yarışmacıları arasında yer alan All Star kadrosundaki Sahra Işık kimdir? 2014 yılında ilk kez katıldığı Survivor'da performansı kadar hareketleriyle de dikkat çeken Sahra nereli olduğu dahi merak konusu! İşte Survivor Sahra hakkında merak edilen her şey...

Survivor 2018 başlamasının ardından reytinglerde esip gürlemeye devam ediyor. Geçmiş yarışmacılardan en iyilerinin yer aldığı Survivor All Star kadrosunda Sahra Işık da yarışıyor. Peki Survivor Sahra kim? Sahra Işık nereli, boyu kaç, kaç yaşında merak ediliyor. Voleybolcu kimliği ile tanınan Survivor Sahra Işık aynı zamanda modellik de yaptı. İşte 10 Şubat gününde başlayacak Survivor All Star yarışmacısı Sahra hakkında detaylar haberimizde…

SURVİVOR SAHRA IŞIK KİMDİR?

Survivor 2014 ve Survivor All Star’da yer alan Sahra Işık, 1991 yılında dünyaya geldi. Voleybolcu kimliğiyle tanınan Sahra Esra Işık, Fenerbahçe'deki kariyerinin yanı sıra modellik de yaptı. 2013 yılında yapılan Best Of Model yarışmasında 3. ncü oldu ve Malezya'da düzenlenen dünya güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etti. Survivor All Star kadrosunda da yer alan Sahra Işık, Pascal Nouma, Doğukan Manço, Hasan Yalnızoğlu, Hilmi Cem İntepe, Turabi Çamkıran, Ahmet Dursun, Bozok Gören, Anıl Tetik, Hakan Hatipoğlu, Taner Özdeş, Serenay Aktaş, Merve Aydın, Almeda Abazi, Duygu Çetinkaya, Merve Oflaz, Fulya Keskin, Begüm Yücetan, Berna Canbeldek, Seda Aktuğlu, Özlem Çalın gibi isimlerle yan yana mücadele etti. Survivor'da hırslı kimliğiyle ve tartışmalar ön plana çıkan Sahra Işık, şimdiler sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.