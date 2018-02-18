Survivor Hilmicem kimdir? All Star Hilmi Cem İntepe kaç yaşında?

Survivor'da şampiyonluk sevinci yaşayan Hilmicem, bu sene de 2018 Survivor kadrosunda yer alıyor. Survivor yarışmalarında gösterdiği performanslarla adından sıkça söz ettiren Hilmicem İntepe kimdir? Survivor Hilmicem nereli, kaç yaşında Survivor 2018 izleyicileri tarafından merak ediliyor. İşte Survivor Hilmi Cem hakkında merak edilen her şey...

Survivor 2018 ekranlar rüzgar gibi esmeye devam ediyor. Survivor All Star ve Gönüllüler arasındaki rekabet tüm hızıyla devam ederken yarışmacılar arasında birçok isim de ön plana çıkıyor. Daha önce Survivor’da şampiyonluk sevinci yaşayan Hilmicem İntepe yarışmalarda başarılı performansı ile izleyenleri etkiyor. Peki Survivor Hilmicem kimdir? Hilmicem İntepe nereli, kaçy aşında? İşte Survivor Hilmi Cem’le ilgili merak edilenler ve All Star kadrosundaki Survivor Hilmi Cem'in geçmişi…

SURVİVOR 2018 KADROSUNDAKİ HİLMİ CEM İNTEPE KİMDİR? SURVİVOR HİLMİ CEM KAÇ YAŞINDA?

Hilmi Cem İntepe, 19 Mayıs 1992’de Muğla Yenice’de doğmuştur. Hilmi Cem, 18 yaşına kadar Bodrum Güvercinlik’te yaşadı. 15 yaşında kendi kendine dans etmeye başlayan Hilmi Cem hiçbir yardım almadan her şeyi kendi öğrendi. 17 yaşında latin danslarına yazılan Hilmi Cem, bir çok kez salsada Türkiye Gençler Şampiyonu oldu. Yetenek Sizsiniz Türkiye’ye katılıp dikkatleri üzerine çeken Hilmi Cem, Survivor 2013’te şampiyon olarak bambaşka bir dünyaya adım attı.

Son yıllarda televizyon projelerindeki başarısıyla adından söz ettiren Hilmi Cem, 2018 Survivor All Star’da yeniden şampiyon olmak için savaşacak…

İlk oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Yavuz karakteri ile yaptı. Sonrasında Çalıkuşu, Stajyer Mafya, Çılgın Dersane 4: Ada gibi dizi ve filmlerde rol aldı. Bodrum Masalı’nda Kelebek karakterini de canlandırdı.