Survivor All Star Ümit Karan kimdir? Ümit Karan kaç yaşında?

Survivor 2018 kadrosunda yer alan Ümit Karan, ikinci kez Survivor'da yarışıyor. Survivor All Star takımının kaptanı konumundaki, eski Galatasaraylı futbolcu Ümit Karan kimdir? Ümit Karan yaşı, boyu ve hatta eşi hakkında tüm merak edilen konuların cevabı...

2015 yılında katıldığı Survivor yarışmasında başarılı performansı ile dikkat çeken Ümit Karan, Survivor 2018 kadrosunda da yer alıyor. Futbol severlerin yakından tanıdığı fakat hakkında çok az şey bildiği Ümit Karan kim? Survivor 2018 All Star içindeki iddialı isimler arasından sıyrılarak şampiyon olmak isteyen Ümit Karan kaç yaşında, Survivor Ümit Karan nereli, Ümit Karan'ın eşi kim sorularının cevabı ve yarışmacı hakkında merak edilen detaylar aşağıda…

SURVİVOR ALL STAR ÜMİT KARAN KİMDİR? ÜMİT KARAN'IN EŞİ KİM?

Ümit Karan Survivor 2018 All Starlar takımında yer alacak isimlerden biri oldu. Futbolculuk kariyeri ile milyonların sevgilisi olan Ümit Karan Survivor'da da iz bırakan isimlerden biri olmayı başarmıştı. Ümit Karan eşi Zeynep Karan evliliğini mutlu şekilde devam ettiriyor. Eşi Zeynep Karan'dan bir çocuğu bulunan Ümit Karan'ın, Ümit Can Karan adında bir de oğlu vardır. Katıldığı sezonun iddialı isimlerinden biri olan Ümit Karan aynı iddiasıyla bu kez Survivor 2018'de şampiyonluk istiyor…

Survivor Ümit Karan 1 Ekim 1976 yılında Berlin'de doğdu. Eski millî futbolcu olan Ümit Karan, kariyerine, Almanya'da Berlin takımı Hertha Zehlendorfda başladı. Hertha Zehlendorf dan sonra Türkiyemspor Berlin'e gitti. Bunu takiben Süper Lig'e geçiş yaparak Gençlerbirliği'nde oynamaya başladı.

2001 yılında ise Galatasaray'a transfer oldu ve yine takımının şampiyonluğa erişmesinde büyük pay sahibi oldu. 2004-2005 sezonunun ikinci yarısında Büyükşehir Belediye Ankaraspor ile anlaştı. 2005 sezonunun sonuna kadar Ankaraspor için oynayan Ümit Karan, kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle tekrar Galatasaray'a döndü.

2005-2006 sezonunda ise tekrar Galatasaray için oynamaya başlayan Ümit Karan, sezon içinde attığı 18 gol ile gol krallığına aday oldu. Ama geçirdiği sakatlık nedeniyle sezonu kapatarak gol krallığına da veda etmek zorunda kaldı. 2006-2007 sezonunun başında takımdaki yerini geri aldı ve Süper Ligi'ndeki 100. golünü 18 Eylül 2006 ‘da Beşiktaş'a karşı kaydetti. 2006-2007 sezonunda Galatasaray ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahaya 3 maçta kaptan olarak çıktı. İngiltere'de oynanan Liverpool-Galatasaray maçında attığı 2 golle dikkatleri üzerine çekti. Fakat takımını mağlubiyetten kurtaramadı. 2009-10 sezon başında Eskişehirspor'a bedelsiz olarak transfer oldu. 31 Mayıs 2012 tarihine kadar Eskişehirspor ile sözleşmesi bulunmaktadıydı. 2011-2012 sezonundan itibaren Eskişehirspor' da sportif direktörlük görevine getirildi.

Ümit Karan 2011'de futbolu bıraktı.

16 kez Türkiye A millî takımına çağrılan Ümit Karan, 10 maçta forma giymiş ve 3 gol attı. Ümit Karan Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2013 yarışmasında ünlüler takımında yarışmaya katılmış ve 3. olmuştu.