Spor yazarları Fenerbahçe Alanyaspor maçını değerlendirdi

Spor Toto Süper Lig'in 22.haftasında Fenerbahçe evinde Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmayı değerlendiren spor yazarları Fernandao'ya övgüler yağdırdı.

Spor yazarları, Fenerbahçe’nin Alanyaspor’u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.

ÇOK KÖTÜ BİR VALBUENA (SERDAR ALİ ÇELİKLER)

Çok kötü bir Valbuena sahadaydı. Ama şimdi duralım ve bir dakika düşünelim. Fenerbahçeliler 13 km koşan ama aldığı her topu ya geriye oynamak durumunda kalan ya da rakibe kaptıran Aatıf gibi koşugan yarı yeteneklileri mi sever, yoksa Valbuena-Giuliano ikilisinin paslaşması sonrası gelen kaliteli gol gibi enstantaneleri mi? Elbette ikincisini.

SON İNAT DA KIRILDI

İç saha maçlarındaki negatif görünüş de bundan sonra olumluya dönecektir. Çünkü son inat da kırıldı ve Valbuena ile Giuliano aynı anda sahaya çıktı. F.Bahçe böyle oynamalı. Dışarıda Başakşehir maçındaki gibi taktik planlarla, içeride bu tür rakiplere karşı ‘yetenekle..' Hatta ilerleyen haftalarda Topal yerine Ekici de düşünülebilir.

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1 NUMARALI ADAY OLUR

Şimdi takımın önünde çok kritik bir Beşiktaş maçı var. Dolmabahçe'den 1 puanla bile dönülürse Beşiktaş saf dışı olur. Bu tür maçlar için Kocaman'a ve takıma genel olarak güvenirim. Sadece şu kadarını söyleyeyim 10 numarası ve santrforu gol atan F.Bahçe şampiyonluğun 1 numaralı adayı olur. Dün öyle oldu..

KOLAY OLMAKTAN ÇIKMIŞTI (GÜRCAN BİLGİÇ)

Zirvenin dört atlısından biri olarak, hatta birincisi olmak adına kazanmanın dışında alternatifi olmayan maçı üç puanla bitirdi Fenerbahçe. İki farklı galibiyete ulaştığında kalesinde gördüğü iki net pozisyon da vardı. Kocaman’ın oyun anlayışından problemler üretmeye niyetli Alanyaspor’un da olduğu meydandaydı. Maç, kendi hikayesinde “kolay” olmaktan çıkmıştı.

VALBUENA FORMÜLÜ

Valbuena seçimi, bu süreçte artık alışmamız gereken bir durum olacak. Rakibin tehdit oranının yüksek olduğu deplasmanlarda veya rakipler karşısında Fransız yerini “daha mücadeleci” olana devredecek. Kadıköy’de ise yeteneklerini sistemin hizmetine sunacak. Planların “kazanmanın” üstüne kurulduğu bir dönemde hem yıldız, hem de hamle oyuncusu olarak izleyeceğiz onu.

KOCAMAN PUSUSUNU KURACAK

Beşiktaş maçı öncesinde üç puanlık farkı cebine koyup, kazanma mecburiyetini rakibine bırakarak hazırlanma şansı doğdu Fenerbahçe’nin. Artık her haftanın başka hesapların yapıldığı final dakikaları olacak. “En zor altı hafta”nın bitimine yaklaştılar. Yokuşun bitip, inişin başlayacağı günler öncesinde Kocaman kendi pususunu kuracaktır.

KOCAMAN’IN FARKI…

İmkanlarının yarıştığı rakiplerinin çok gerisinde kaldığı bir sezonda böylesine ciddi bir tehdit olmayı başarmak, hedef sıcaklığını korumak, Aykut Kocaman’ın farkı…

OYUNA HÜKMEDEMEDİ (ÖMER ÜRÜNDÜL)

Dün gece Kadıköy’de çok ilginç bir ilk yarı izledik. Fenerbahçe mücadeleciydi ama 45 dakika boyunca oyuna hükmedemedi, hücum zenginliği sağlayamadı, takım savunması da arızalar gösterdi. Buna rağmen Fenerbahçe etkili biçimde 3 kere karşı kaleye geldi, ikisinde gol attı. Giuliano’nun attığı ilk gol çok kaliteydi. Sonra da ikinci golü atan Fernandao bir başka fırsatı kaçırdı.

PERSIE YÜZÜNDEN HARCANDI

Fernandao katkısı da çok önemli. İyice güçlenmiş ve de çok faydalı işler yapıyor. Gol atıyor, pozisyon arıyor, pres yapıyor. Yüsek topları kafayla aşırıyor. Bütün bunları dün gece gördükten sonra yine ister istemez aklıma Van Persie geliyor! Böyle tükenmiş bir futbolcu yüzünden 2 sene evvel en iyi zamanında Fernandao resmen harcandı.

MORAL KAZANDI

Fenerbahçe çok kritik derbi öncesi hem 3 puan hem de moral kazanmış oldu. Valbuena da maç eksikliğini gidermeye çalıştı. Aatif’ın fizik gücü 10 numara. Bu da Fenerbahçe’ye önemli katkı getiriyor.

ADAY GİBİ OYNAMADI (İLKER YASİN)

BU maçın deplasmanda kazanılan Başakşehir karşılaşmasından daha kolay olacağını tahmin ediyordu herkes. Skor olarak, evet. Fenerbahçe 3 gollü galibiyetine rağmen özellikle ilk yarı şampiyonluğun en büyük 3 adayından biri gibi oynamadı.

VALBUENA VE KAMENI…

Futbolda alan ve zaman değerli… Kazanma hırsı tam olan Fenerbahçe kendi sahasından ayağa paslı ve hızlı gelişlerle rakip kaleye çabuk gitti. Özellikle sağ kanatta agresif, ileri geri koşan Aatıf ve hemen arkasında maçın kaderine etki eden isimlerden Isla, serbest oynayan kreatif Valbuena ve kaleci Kameni takımın en iyileriydi.

HAFTAYA YETMEZ

Bence Valbuena, Beşiktaş maçında ilk 11'de oynamalı. Neustadter-Neto ikilisi güven vermiyor. Skrtel bir an önce bu takıma dönmeli. Alanya, Vagner Love'ı satmanın bedelini ödeyecek gibi. Sonuç olarak F.Bahçe 2 farklı devre oynadı ama kalite olarak seyirciyi tatmin ettiği söylenemez. Bu futbol haftaya yetmez.