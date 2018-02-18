Son dakika! Bafetimbi Gomis baygınlık geçirdi

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Bafetimbi Gomis, Kasımpaşa deplasmanında 5. dakikada saha içinde baygınlık geçirdi. Fransız golcüye derhal müdahale edilirken Gomis bir süre sonra ayağa kalktı ve 10. dakikada sahaya geri döndü. Gomis'in vazovagal senkop rahatsızlığı bulunuyor.

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Bafetimbi Gomis, Kasımpaşa maçında baygınlık geçirdi. Vazovagal senkop rahatsızlığı bulunan ve zaman zaman bayılabilen Fransız golcü maçın 5. dakikasında yere yığıldı. Korku dolu anlarda futbolcular derhal sağlık ekiplerini çağırırken yıldız golcüye sahada müdahale edildi.

Gomis bir süre sonra ayağa kalkarken 10. dakikada oyun alanına geri döndü. Yıldız futbolcunun burnundan kan geldiği görüldü. Kendisini iyi hissettiğini sağlık ekibine aktaran Gomis oyuna devam etti.

Vazovagal senkop hastalığı bulunan Gomis, aşırı stres durumlarında ani kalp ritmi dengesizliği nedeniyle beyne kısa süreli kan gitmemesinden dolayı baygınlık geçiriyor.

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