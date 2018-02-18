Pepe ve Negredo Bayern Münih’in yıldızı Lewandowski’yi aradı

Beşiktaş ve Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde ortak bir çalışmaya imza attı. Pepe ve Negredo, Alman ekibinin yıldızı Lewandowski'yi aradı, 'Come to Beşiktaş' dedi.

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda Beşiktaş ile Bayern Münih arasında oynanacak karşılaşma öncesinde iki takım sosyal medyada ortak bir çalışmaya imza attı. Beşiktaş’ın iki yıldızı Pepe ve Negredo, Bayern Münih’te forma giyen Lewandowski’yi arayarak “Come to Beşiktaş” dedi. Lewandowski daha önce “Come to Münih” çağrısında bulunmuştu.

Bayern`den Beşiktaş`a Vagner Love göndermesi Şampiyonlar Ligi'nde 2. turunda salı günü oynanacak Bayern Münih-Beşiktaş maçı öncesi siyah-beyazlı kulübe gönderme geldi. İlgili Haberi Oku Pepe, Lewandowski’ye “Merhaba ben Pepe. Sizi Vadofane Park’ta bekliyoruz. Come to Beşiktaş” derken, Lewandowski de Pepe’ye aynı şekilde yanıt vererek, “Evet tabii ki biz Beşiktaş’a geleceğiz. Fakat önce sizi Allianz Arena’ya bekliyoruz” cevabını verdi. Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih-Beşiktaş maçı öncesi çekilen bu videoyla iki takım arasındaki dostluk ilişkileri de mesafe kat etmiş oldu.