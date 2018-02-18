ÖZET: Trabzonspor Başakşehir maç özeti izle! Başakşehir maç fazlasıyla yeniden lider!

Trabzonspor'un yüzü Başakşehir karşısında da gülmedi. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı Trabzonspor Başakşehir maçı Adebayor'un golüyle 1-0 sona erdi. Trabzonspor Başakşehir maçının özetini izlemek isteyen futbol severler bitiş düdüğü ile arama motorlarına akın etti. TS Başakşehir özet görüntüleri haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte Trabzon Başakşehir maç özeti ve maçın golleri...

Spor Toto Süper Lig’de 22. haftanın sonucu en çok merak edilen maçında Trabzonspor Başakşehir karşı karşıya geldi. Tempo yüksek olduğu maçta Trabzonspor seyircilerine saç baş yoldurdu. Bordo – Mavili ekip yakaladığı pozisyonlarını gole çeviremeyince kendi sahasında Başakşehir’e 1-0 mağlup oldu. Konuk ekibin tek golü Adebayor’dan geldi. Heyecanın eksik olmadığı Trabzon Başakşehir maçı özeti ve maçın önemli anlarını haberin içinde bulunan linkten izleyebilirsiniz. Aşağıda bulunan maç özeti linkinden yayınlandığı anda TS Başakşehir özeti, önemli anları ve golleri izleyebilirsiniz.

TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇ ÖZETİ İZLE

Başakşehir puanını 46'ya çıkarırken Trabzonspor ise 33 puanda kaldı. Beş maçlık beraberlik serisi ve 12 maçlık yenilmezlik serisinin ardından ilk kez mağlup olurken zirve mücadelesinden de uzaklaşmış oldu. Ev sahibinde taraftarlar maçın son bölümünde yönetimi istifaya çağırdı.

MAÇ SONUCU | Takımımız Trabzon’dan galibiyet ile ayrılıyor.#tsVibfk pic.twitter.com/rFwjk8hLfL — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) 18 Şubat 2018

TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI 11’LER

Trabzonspor: Onur, Tomas, Durica, Pereira, K.Ahmet, Okay, Sosa, Onazi, Yusuf, Abdülkadir Ömür, Burak Yılmaz

Medipol Başakşehir: Volkan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Gökhan, Emre, Mossoro, Visca, Arda, Adebayor