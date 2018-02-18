ÖZET: Kasımpaşa Galatasaray maç özeti! Galatasaray liderliği Başakşehir’e geri verdi! İşte GS maçının özeti…

Galatasaray Kasımpaşa maçında hüsrana uğradı. Kasımpaşa Galatasaray maçında öne geçmesine rağmen sarı kırmızılı ekip skoru koruyamayınca sahadan 2-1 yenik ayrılarak zirve koltuğunu Başakşehir'e verdi. Kasımpaşa Galatasaray maçı özeti izlemek isteyen futbol severler bitiş düdüğü ile arama motorlarına akın etti. Kasımpaşa GS özet görüntüleri haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte Kasımpaşa Galatasaray özeti ve maçın golleri...

22. hafta maçında Kasımpaşa Galatasaray karşı karşıya geldi. Maçın ilk dakikalarında Gomis’in sahada bayılmasıyla yürekler ağza geldi fakat ayağa tekrar kalkmasıyla derin bir nefes alındı. Topun bir o kalede bir bu kalede olduğu, heyecanın hiç bitmediği Kasımpaşa Galatasaray maçı mavi beyaz ekibin 2-1 üstünlüğü ile sürdü. Deplasman kabusunu devam ettiren Cimbom, bu sonuçla liderlik koltuğunu da Başakşehir’e kaptırdı. Kasımpaşa Galatasaray maçı özet görüntüleri bile taraftarlara saç baş yolduracak pozisyonlar içeriyor. Heyecanın eksik olmadığı Kasımpaşa Galatasaray maçı özeti ve maçın önemli anlarını haberin içinde bulunan linkten izleyebilirsiniz. Aşağıda bulunan maç özeti linkinden yayınlandığı anda Kasımpaşa GS özeti, önemli anları ve golleri izleyebilirsiniz.

KASIMPAŞA GALATASARAY MAÇ ÖZETİ İZLE

Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray, deplasmanda kasımpaşa’ya 2-1 yenilerek kritik bir puan kaybı yaşadı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda 37. dakikada Garry Rodgigues’in golüyle öne geçti sarı-kırmızılılar. 45’te Kasımpaşa’nın kazandığı tartışmalı penaltıyı Mbaye Diagne gole çevirerek ilk yarının 1-1 bitmesini sağladı. İkinci yarıda Galatasaray pek varlık gösteremedi ve Kasımpaşa 80’de Fode Koita’nın volesiyle durumu 2-1 yaptı. Galatasaray 44 puanda kaldı ve liderliği 1 hafta sonra Trabzonspor’u yenen Başakşehir’e kaptırdı. Galatasaray ligde bir sonraki hafta Bursaspor’u konuk edecek.

KASIMPAŞA GALATASARAY İLK 11

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo, Donk, Tolga, Selçuk, Feghouli, Rodrigues, Gomis

KASIMPAŞA (Muhtemel): Ramazan, Omeruo, Sadiku, Yossef, Veysel, İlhan, Trezeguet, Pavelka, Mensah, Eduok, Diagne

GALATASARAYLI GOMİS SAHADA BAYILDI

Galatasaray – Kasımpaşa maçında Fransız yıldız Bafetimbi Gomis kısa süreli baygınlık geçirerek saha ortasında hareketsiz kaldı. Sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Bir süre tedavi gören yıldız oyuncu bir süre sonra ayağa kalktı.

Kısa süreli baygınlık geçiren Gomis’e hemen müdahalede bulunuldu. Ayağa kalkan yıldız santrfor, 2 dakikalık tedavisinin ardından sağlık ekiplerine iyi olduğunu ve oynamak istediğini belirtti.

BELHANDA’SIZ FATİH TERİM SİSTEMİ BOZMADI

Antalya maçının son bölümünde ikinci sarı karttan kırmızı kart gören ve Kasımpaşa karşısında cezalı durma düşen Belhanda'nın yokluğunda Terim'in son kararı Tolga oldu. Hafta içi yapılan idmanlarda bütün senaryoları deneyen ve sonunda kararını sistemi bozmamktan veren deneyimli hoca Tolga'yı formayı verdi. Diğer ihtimaller ise Yasin-Feghouli-Rogrigues ya da Eren Gomis çift forvetti..

KASIMPAŞA’DA DONK’A SEVGİ GÖSTERİSİ

Oyuncular ısınmadan önce çimlere bakmak için sahaya çıkan Donk'a Kasımpaşa tribünler sevgi gösterisinde bulundu. Eski oyuncularını tribüne çağırdılar. Bu jesti karşılıksız bırakmayan Donk bir süre eski takımının taraftarlarıyla sohbet etti.

GALATASARAY SON 7 LİG MAÇINDA 6. KEZ YENİLDİ

Maç sonucuyla Kasımpaşa ise 29 puanla 9. sıraya yükseldi. Deplasmanda çıktığı son 7 lig maçında 6 mağlubiyet alan Galatasaray'ın tek golünü 37'de Garry Rodrigues kaydederken Kasımpaşa'nın golleri 45'te penaltıdan Mbaye Diagne'den ve 80'de Fode Koita'dan geldi.

LUCESCU, RECEP TAYYİP ERDOĞAN STADYUMU'NDA YERİNİ ALDI

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Kasımpaşa – Galatasaray mücadelesini Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda takip etti.

GALATASARAY TRİBÜNÜ DOLDU

Galatasaraylı taraftarlar, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda kendilerine ayrılan deplasman tribününü doldurdu. Kasımpaşa taraftarı ise statta yer yer boşluklar olmasına rağmen maça yoğun ilgi gösterdi. Türkiye U21 Ligi'nde Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'yı Barış Zeren'in 2 ve Umut Gündoğan'ın tek golüyle 3-1 mağlup etti.