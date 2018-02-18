Muslera’nın eşi Patricia Callero’dan olay paylaşım!

Spor Toto Süper Lig'de Kasımapaşa'ya 2-1 kaybeden Galatasaray'da Muslera'nın eşi Patricia Callero'nun paylaşımı olay oldu.

Spor Toto Süper Lig’de Kasımapaşa’ya 2-1 kaybeden Galatasaray’da Muslera’nın eşi Patricia Callero’nun paylaşımı olay oldu.

Bir tarfatarın instagram hesabından Patricia Callero’ya gönderdiği mesajda “Muslera evine git” paylaşımı geldi. Muslera’nin eşi Patricia Callero ise mesaja cevap olarak; “Neden olmasın? Belki yakında…” ifadelerini kullandı.

İşte Patricia Callero’nun paylaşımı!

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