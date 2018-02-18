Modern futbolun 10 numarası

Aykut Kocaman bir kez daha herkesi şaşırttı ve Fransız yıldız Valbuena ile başladı. Dirar'ı kenardatutan Aykut Hoca ilk dakikalarda golü bulmak için ‘ısıran' bir kadro düşünmüştü.

Ancak sarı-lacivert forma geçen haftaya göre isteksiz ve alan savunması yapan Alanyaspor'a karşıilk dakikalarda etkisizdi. Hatta kontrada Fernandes'in şutunu Kameni enfes çıkardı derken… Ve sahneye maestro Giuliano çıktı. Valbuena'nın asistini kaleciyi de çalımlayarak selamladı.

Sonrasında yine Kameni'nin kritik kurtarışları ve kilidi açan Giuliano'yu izledik. Ancak dün Fenerbahçe sahada tecrübesi ve taraftarının muhteşem desteğiyle kazandı.

Şimdi gelelim Brezilyalı yıldıza… Yeni dönemin yıldızı Ön liberolu sistem çıktığından bu yana 10 numara pozisyonunda oynayan yumuşak futbolcuların yerini fizik gücü yüksek yıldızlar aldı. Sahanın her yerinde özellikle forvet arkasında ikinci santrfor rolünü üstlenen, kenarlarda hızlı vezaman zaman da defansa yardım eden isimler öne çıktı. İşte Giuliano yeni dönemin “10 numarası”… Dakika 67… Daha bir dakika önce savunma yapan Brezilyalı bir dakika sonra tek başına presin kahramanıydı. Kadıköy'de hak ettiği alkışı da oyundan çıkarken aldı.

Artık şampiyonluğa inanmış ve kötü oynarken de kazanan bir takım var.

SON SÖZ: Maçın hakemi Ümit Öztürk Fernandao'nun çizgiyi geçen şutunda golü vermedi. Yine Fernandao'nun golündeki ofsaytı yan hakeminin görmemesi nedeniyle süzemedi.