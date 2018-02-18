Maç sonrası Galatasaray’dan şok tweet!

Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta heyecanı Kasımpaşa Galatasaray maçı ile devam etti. Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup olurken, Trabzonspor'u deplasmanda 1-0 yenen Medipol Başakşehir haftayı lider kapattı. Galatasaray son 7 deplasman maçında 6. kez yenildi.