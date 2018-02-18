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Maç sonrası Galatasaray’dan şok tweet!

Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta heyecanı Kasımpaşa Galatasaray maçı ile devam etti. Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup olurken, Trabzonspor'u deplasmanda 1-0 yenen Medipol Başakşehir haftayı lider kapattı. Galatasaray son 7 deplasman maçında 6. kez yenildi.
21:1118 Şubat 2018
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Maç sonrası Galatasaray’dan şok tweet!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 22. hafta mücadelesinde Kasımpaşa’ya 2-1 mağlup olurken sarı kırmızılıların Twitter hesabından manidar bir paylaşım geldi.

Maç sonucunn atıldığı tweette ilk yarıda Serdar Aziz’in Bernard Mensah’a hareket sonucu penaltı çalan hakem Halis Özkahya’nın pozu yer aldı.

İşte o paylaşım…

18 Şubat 2018 Bafetimbi Gomis baygınlık geçirdi Galatasaray'ın yıldız golcüsü Bafetimbi Gomis, Kasımpaşa deplasmanında 5. dakikada saha içinde baygınlık geçirdi. Fransız golcüye derhal müdahale edilirken Gomis bir süre sonra ayağa kalktı ve 10. dakikada sahaya geri döndü. Gomis'in vazovagal senkop rahatsızlığı bulunuyor. İlgili Haberi Oku

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galatasaray sosyal medya twitter
Son güncelleme: 22:08 | 18.02.2018
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