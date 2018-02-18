Kasımpaşa Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte GS’nin muhtemel 11’i

Süper Lig'in 22. haftasında bu akşam Galatasaray Kasımpaşa konuğu olacak. Kritik mücadeleyi izlemek isteyen taraftalar Kasımpaşa Galatasaray maçı saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Kasımpaşa Galatasaray ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

Geçtiğimiz hafta ligde liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, Kasımpaşa’ya konuk oluyor. Ligde çıktığı son 6 deplasman maçından 5'ini kaybedip, sadece 1 galibiyet elde eden Galatasaray, Kasımpaşa’yı devirerek şansızlığını kırmak istiyor. Zorlu mücadeleyi kaçırmak istemeyen taraftarlar Kasımpaşa Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacağını ve saat kaçta başlayacağını araştıran taraftarlar, sorularının yanıtını internette arıyor. İşte Kasımpaşa Galatasaray maçı saati, yayınlanacağı kanal…

KASIMPAŞA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanacak Kasımpaşa Galatasaray maçı saat 19:00’da başlayacak. Kasımpaşa GS maçı hangi kanalda diye merak eden futbol seveler mücadeleyi beIN SPORTS 1’den canlı olarak izlenebilecek.Bu önemli mücadelenin hakemliğini ise Halis Özkahya yapacak. Kasımpaşa Galatasaray maçını internetten izlemek isteyen sporseveler beIN Connect uygulamasını kullanabilir.

KASIMPAŞA GALATASARAY MUHTEMEL 11

Kasımpaşa: Ramazan, Omeruo, Sadiku, Yossef, Veysel, İlhan, Trezeguet, Pavelka, Mensah, Eduok, Diagne

Galatasaray: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo, Donk, Selçuk, Yasin, Feghouli, Rodrigues, Gomis

Galatasaray’ın ligde attığı son 5 golün 3'ü Bafetimbi Gomis’ten geldi. #KSMvGS pic.twitter.com/SKXS4JHLrv — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 18 Şubat 2018

GALATASARAY’DA BELHANDA CEZALIAntalyaspor müsabakasında gördüğü kırmızı kartla cezalı olan sarı-kırmızılı futbolcu Younes Belhanda, yarınki maçta forma giyemeyecek. Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Jason Denayer ve Fernando Reges de Kasımpaşa karşısında görev yapamayacak. Sarı kart cezası nedeniyle Antalyaspor karşılaşmasında oynayamayan kaleci Fernando Muslera ise görev verilmesi durumda yarın sahadaki yerini alabilecek.

KASIMPAŞA’DA TEK EKSİK VAR

Süper Lig'in ikinci yarısında oynadığı 4 karşılaşmada 7 puan toplayan lacivert-beyazlılar, iç sahada oynadığı 2 mücadeleden de galibiyetle ayrıldı. Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa, topladığı 26 puanla haftaya 11. sırada girdi. Lacivert-beyazlı ekipte sakatlık sonrası takımla çalışmalara katılan Olivier Veigneau'nün Galatasaray karşısında forma giymesi bekleniyor.

Kasımpaşa'da sarı kart cezalısı Strahil Venkov Popov dışında eksik oyuncu bulunmazken, David Pavelka ve Veysel Sarı, sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Kayseri deplasmanında forma giyemeyecek.

GALATASARAY DEPLASMANDA ZORLANIYOR

Galatasaray, bu sezon deplasman maçlarında istediği sonuçları almakta zorlanıyor. Sarı-kırmızılı takım, ligdeki 5 mağlubiyetini de deplasman maçlarında yaşadı. Galatasaray, dış sahada oynadığı 10 maçtan 4 galibiyet, bir beraberlik ve 5 mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, sahasındaki müsabakalarda ise 10 galibiyet ve bir beraberlik elde etti.

FEGHOULİ VE MARİANO KART SINIRINDA

Galatasaray'da Mariano Filho ve Sofiane Feghouli, Kasımpaşa maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, Kasımpaşa maçında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve ligin 23. haftasındaki Bursaspor maçında görev alamayacak.