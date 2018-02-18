CANLI | Kasımpaşa Galatasaray: 0-0 (İlk yarı oynanıyor)

Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta heyecanı Kasımpaşa Galatasaray maçı ile devam ediyor. Başakşehir'in deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 yenip liderliğe yükselmesinin ardından Galatasaray, Paşa'nın evinde üç puana uzanıp liderlik koltuğunu devralmak istiyor. 19.00'da başlayan kritik karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da...

Spor Toto Süper Lig’de 22. haftanın kritik mücadelesinde Galatasaray, Kasımpaşa’ya konuk oluyor. Medipol Başakşehir’in deplasmanda Trabzonspor’u 1-0 yenmesiyle liderlik koltuğunu rakibine devreden Aslan, Kasımpaşa deplasmanından üç puanla ayrılıp yeniden koltuğu devralmanın peşinde. Topladığı 26 puanla 12. sırada yer alan Kasımpaşa ise evinde sürpriz bir skorla kazanıp 9. sıraya yükselmek istiyor. Saat 19.00’da başlayan olan kritik maçın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR’da…

Galatasaray’da geçen hafta kırmızı kart gören Younes Belhanda cezası nedeniyle forma giyemiyor. Fernando ve Jason Denayer’in ise sakatlıkları sürüyor. Ev sahibi Kasımpaşa’da ise Strahil Popov cezalı durumda. Müsabakayı Halis Özkahya yönetiyor.

İşte 11’ler:

KASIMPAŞA: Ramazan, Veysel, Youssef, Omeruo, Veigneau, Pavelka, Sadiku, Mensah, Trezeguet, Koita, Diagne

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo, Donk, Selçuk, Tolga, Feghouli, Rodrigues, Gomis