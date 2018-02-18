İspanya’da Robinho çılgınlığı!

Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Robinho, ortaya koyduğu performansın ardından İspanya'da manşet oldu.

İspanya basını, oynadığı üç maçta üç gol atan Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor’un Brezilyalı futbolcusu Robinho’nun Türkiye’de parladığını yazdı.

AS gazetesinin haberinde, eski Real Madrid ve Milan oyuncusu Robinho’nun Türkiye’deki futbol hayatına iyi başlangıç yaptığı belirtildi.

Oyuncunun Osmanlıspor’a karşı iki gol, bir asistle oynayıp takımını 3-2’lik skorla galibiyete taşıdığı ifade edilen haberde, “Robinho Türkiye’de parlıyor” denildi.

Marca gazetesinin haberinde ise Robinho’nun transferinin ardından üç maçta 154 dakika forma giydiğine dikkati çekilerek, 34 yaşındaki oyuncunun bu sürede üç gol, bir asistlik performans sergilediği kaydedildi. Haberde, Brezilyalı futbolcunun “Türkiye’de bir yetenek olarak parladığı” belirtilerek, “Katkıları takımına puan kazandırıyor. Yeniden birkaç sene önceki yıldıza benzemeye başladı.” ifadesine yer verildi.

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