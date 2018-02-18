Hannah Mouncey kadınlar futbol liginde oynayacak

Avustralyalı hentbolcu Hannah Mouncey artık kadınlar futbol liginde oynayacak.

Avustralya’da eşine ender rastlanacak bir olay yaşandı. Spor kariyerine hentbolda başlayan Hannah Mouncey, 2015 yılına kadar uluslararası bir hentbolcu olarak kariyerini sürdürdü. Cinsiyet değiştiren ve transeksüel olmaya karar veren Hannah Mouncey, kadınlar futbol liginde oynamak için ise Avustralya Futbol Federasyonu’na başvuruda bulundu.

Twitter’dan bir mektup paylaşan Hannah Mouncey, ”Bu sezon oynamak için sabırsızlanıyorum. Bu zor zamanlarda bana destek olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Ama Avustralya Futbol Federasyonu’na teşekkür etmeyeceğim. Her Avustralyalının seçme hakkı vardır ve bunun için teşekkür etmeyeceğim” sözlerini kullandı.

1.90 boyunda ve 100 kilo ağırlığında olan Hannah Mouncey’ın kariyerini nasıl şekillendireceği büyük merak konusu oldu.