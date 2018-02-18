Güzelliği ile dikkat çeken Anastasia Bryzgalova’nın eşi Alexander Krushelnitsky’de doping tespit edildi

Pyeongchang'da devam eden Kış Olimpiyat Oyunları'nda Angelina Jolie'ye benzetilen ve eşiyle birlikte karışık çiftler körlingde bronz madalya kazanarak Rusya'ya tarihindeki ilk körling madalyasını kazandıran Anastasia Bryzgalova'nın eşi Alexander Krushelnitsky'de yasaklı madde meldonyum tespit edildi.

Pyeongchang’da devam eden 2018 Kış Olimpiyat Oyunları’nda karışık çiftler körlingde Rusya’ya tarihinin ilk körling madalyasını kazandıran Alexander Krushelnitsky ve eşi Anastasia Bryzgalova’nın madalyaları tehlikeye girdi. Rusya’nın doping cezası nedeniyle “Rusya’dan Olimpik Sporcular” bayrağı altında oyunlara katılan ve Norveç’i yenerek bronz madalyaya ulaşan çiftten Alexander Krushelnitsky’nin doping testinde A örneğinde kan akışını hızlandıran ve sporcuların antrenman kapasitesini artıran meldonyum tespit edildi.

Angeline Jolie’ye benzetilmişti

Rusya cephesinde henüz bir açıklama gelmezken B örneğinin de incelenmesinin ardından karar verilecek. B örneğinde de sonucun değişmemesi ve Rus çiftin madalyasının alınması bekleniyor. Hatırlanacağı üzere Krushelnitsky’nin eşi Anastasia Bryzgalova, güzelliği ile dikkat çekmiş hatta ünlü Hollywood yıldızı Angelina Jolie’ye benzetilmişti.

Norveçli körling oyuncusu Thomas Ulsrud, konuyla ilgili olarak “Umarım doğru değildir. Eğer doğruysa çok çalışıp, sıkı hazırlanan ancak karşılaşmayı kaybedip dördüncü olan ve Norveç’e dönen arkadaşlarım için ayrıca üzüleceğim. Burada bile değiller” dedi. IOC sözcüsü ise “Bir taraftan yasaklı maddelerin kullanımı büyük bir hayal kırıklığı iken diğer taraftan da temiz sporcuların hakkını koruyan dopinge karşı mücadelemizin ne kadar etkili olduğu da gözüktü” ifadelerini kullandı.

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