Gazişehir Gaziantep 2-0 İstanbulspor

Gazişehir Gaziantep, sahasında konuk ettiği İstanbulspor'u 2-0 mağlup ederek ligde üst üste 5. galibiyetini aldı.

Spor Toto 1´inci Lig’in 22’nci haftasında Gazişehir Gaziantep, evinde konuk ettiği İstanbulspor’u 2-0 mağlup etti. Üst üste 5. galibiyetini alan Gazişehir Gaziantep ligde 4. sıraya yükseldi. 4 maçlık serisi sona eren İstanbulspor ise 5. sırada yer aldı.

STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Suat Arslanboğa, Ekrem Kan, Mehmet Cem Hanoğlu

GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Stockhowiak, Ahmet, Tugay (Dk.74 Webo), Sinan, Jefferson, Adama Ba (Dk.56 Himmet), Gökhan, Mehmet, Uğur, Özgür Can, Del Valle (Dk.80 Serdar)

İSTANBULSPOR: Okan, Yalçın, Onur Kolay (Dk.61 Muhammet), Onur Ergün, Cajic, Oğuzhan (Dk,73 Ali), Nascimento, Kubilay, Zeki, Halil (Dk.78 Yusuf), İbrahim

GOLLER: Dk.25 Sinan, Dk.90 Serdar (Gazişehir Gaziantep)

SARI KARTLAR: Ahmet, Gökhan, Uğur (Gazişehir Gaziantep), Nascimento, Yalçın (İstanbulspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL! 25′ Sağ kanattan Gökhan´ın yaptığı ortaya iyi yükselen Sinan’ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

51′ Gelişen Gazişehir atağında topla beraber ceza alanı içine hareketlenen adama kaleciyle karşı karşıya kaldı bu oyuncunun şutunda, kaleci topu güçlükle kornere çeldi.

79′ Sol kanattan gelişen İstanbulspor atağında topla beraber son çizgiye kadar inen Yalçın’ın kaleye gönderdiği topu kaleci güçlükle kornere çeldi.

86′ Sol kanattan Yalçın’ın yaptığı ortada İbrahim topla ceza alanı içinde buluştu bu oyuncunun vuruşunda top direğe çarparak auta çıktı.

GOL! 90′ Sağ kanattan gelişen Gazişehir atağında topla ceza alanı içinde buluşan Himmet’in vuruşunda top kaleciden sekti. Önünde kalan topu kaleye gönderen Serdar’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.