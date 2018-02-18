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Galatasaray’ın savunma oyuncusu Serdar Aziz: Pozisyonun penaltıyla uzaktan yakından alakası yok

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Serdar Aziz, Kasımpaşa maçında hakem Halis Özkahya'nın verdiği penaltı kararı hakkında konuştu.
22:2018 Şubat 2018
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Galatasaray’ın savunma oyuncusu Serdar Aziz: Pozisyonun penaltıyla uzaktan yakından alakası yok

Galatasaraylı defans oyuncusu Serdar Aziz, 45+1’inci dakikada Mensah ile girdiği ikili mücadelede sonrası Halis Özkahya’nın verdiği penaltı kararının yanlış olduğunu söyledi.

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Kasımpaşa maçının 2’nci yarısında sakatlığı nedeniyle oyununa devam edemeyen ve yerini Eren Derdiyok’a bırakan Serdar Aziz, ilk yarının uzatma dakikalarında verilen penaltı kararı için şunları söyledi:

“Pozisyonun penaltıyla uzaktan yakından alakası yok. Hatta orada bana faul yapıldı. Hissettiğim ağrı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldım. Son durumum yapılacak kontrollerden sonra netlik kazanacak.”

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galatasaray Kasımpaşa serdar aziz
Son güncelleme: 22:21 | 18.02.2018
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