Galatasaray’da yine deplasman yine puan kaybı

Galatasaray, Kasımpaşa maçında aldığı mağlubiyetle bu sezonki 6. yenilgisini aldı. Sarı-kırmızılılar, bu mağlubiyetlerin hepsini deplasmanda yaşadı. Aslan, son 7 deplasman maçında da 1 kez güldü.

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