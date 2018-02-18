Galatasaray’da yine deplasman yine puan kaybı
Galatasaray, Kasımpaşa maçında aldığı mağlubiyetle bu sezonki 6. yenilgisini aldı. Sarı-kırmızılılar, bu mağlubiyetlerin hepsini deplasmanda yaşadı. Aslan, son 7 deplasman maçında da 1 kez güldü.
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasman kabusu yaşıyor. Sarı-kırmızılılar, ligin 22. haftasında Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Aslan, deplasmandaki 6. mağlubiyetini aldı. Sarı-kırmızılılar, bu sezon yenilgilerinin hepsini de deplasmanda yaşadı. Galatasaray, ayrıca deplasmandaki son 7 müsabakada sadece 1 kez güldü.
Galatasaray'ın son 7 deplasmanda oynadığı karşılaşmalar şöyle:
Trabzonspor: 2 – Galatasaray: 1
Medipol Başakşehir: 5 – Galatasaray: 1
Beşiktaş: 3 – Galatasaray: 0
Evkur Yeni Malatyaspor: 2 – Galatasaray: 1
Kayserispor: 1 – Galatasaray: 3
Demir Grup Sivasspor: 2 – Galatasaray: 1
Kasımpaşa: 2- Galatasaray: 1