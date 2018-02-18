Fatih Terim’den Gomis yorumu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa maçında bayılan Gomis hakkında açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Kasımpaşa’ya deplasmanda 2-1 yenilen Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, maç sonu açıklamalarda bulundu. beIN Sports mikrofonlarına konuşan Fatih Terim, Gomis’in baygınlık geçirmesi sonrası neden oyundan alınmadığına açıklık getirdi. Fatih Terim, konu ile ilgili “Gomis hakkında da bir şeyler söyleyeyim. Sıkıntısı biliniyor, sözleşmesinde de var bu madde. Fakat bize söylenen, bu rahatsızlığı geçirdikten sonra çok daha güçlü döndüğü. Yoksa hemen çıkartırdım, Eren’i sokardım oyuna… Zaten onu da hazırlamıştık. Hem doktorların söylediği hem de Gomis’in oynama isteği onu oyunda tutmama neden oldu. biz de Gomis gibi bir golcüden mahrum kalmak istemedik” dedi.

Bafetimbi Gomis baygınlık geçirdi Galatasaray'ın yıldız golcüsü Bafetimbi Gomis, Kasımpaşa deplasmanında 7. dakikada saha içinde baygınlık geçirdi. Fransız golcüye derhal müdahale edilirken Gomis bir süre sonra ayağa kalktı ve 10. dakikada sahaya geri döndü. Gomis'in vazovagal senkop rahatsızlığı bulunuyor. İlgili Haberi Oku

Çocuk tacizleri ile ilgili de yorum yapan Fatih Terim “Son günlerdeki çocuk tacizleriyle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Ne ara insanlığımızı bu kadar yitirdik? İnsanın içi almıyor, tüyleri diken diken oluyor. Bir an evvel doğru kanunları, cezaları koyalım” şeklinde konuştu.

Fatih Terim Kasımpaşa maçın hakkında ise şunları söyledi:

“İlk yarı oyunu domine ettiğimizi düşünüyorum. Golü de bulduk. 2-3’ü de bulabilir miydik, bulabilirdik. Serdar’ın aklımızda olmayan sakatlığı bizi bir değişiklik yapmak zorunda bıraktı. Bunu da Eren’den yana kullandım çünkü Galatasaray takımı zaten 1-1’den sonra bir hamle yapacaktı. Ben de bunu böyle kullandım. İkinci yarıda da yine bir hayli atağımız var ama sonra yüksekten gelen bir karambol topunu yedik. 2-1’den sonra kalan kısa sürede elbette pozisyon vereceksiniz çünkü önce beraberlik, sonra mümkünse galibiyeti almak isteyeceksiniz.”