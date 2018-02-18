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Cüneyt Çakır, Chelsea-Barcelona maçını yönetecek

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, İngiltere'nin Chelsea ile İspanya'nın Barcelona takımları arasında 20 Şubat Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçını yönetecek.
14:4418 Şubat 2018
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Cüneyt Çakır, Chelsea-Barcelona maçını yönetecek

İngiltere’nin Londra şehrindeki Stamford Bridge’de TSİ 22.45’te başlayacak müsabakada, Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mustafa Emre Eyisoy’un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.

18 Şubat 2018 Bayern Münih-Beşiktaş maçına Rumen hakem UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile Beşiktaş arasında oynanacak maçı yönetecek hakem açıklandı. İlgili Haberi Oku

Etiketler
barcelona chelsea Cüneyt Çakır
Son güncelleme: 14:49 | 18.02.2018
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