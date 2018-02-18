CANLI YAYIN: Kasımpaşa Galatasaray canlı maç izle! İşte maçı şifresiz yayınlayan yabancı kanallar!
Trabzonspor Başakşehir maçının sona ermesinin ardından gözler Kasımpaşa Galatasaray maçına çevrildi. Son 6 deplasmanda 5 mağlubiyet alan sarı kırmızılar hem liderlik unvanını korumak hem de deplasman şanssızlığını kırmak için sahaya çıkacak. Kritik karşılaşmayı ekran başında canlı izlemek isteyen taraftalar maçın saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağını araştırarak, Kasımpaşa Galatasaray maçı canlı izleme linki arıyor. Karşılaşmayı canlı yayın izlemek isteyen futbol severler haberimiz içerisindeki linkten de Kasımpaşa GS maçını canlı yayın izleyebilir. Birçok yabancı kanal tarafından da şifresiz yayınlanacak maçta Kasımpaşa, ligin ikinci yarısına yaptığı iyi başlangıcı devam ettirmek istiyor. beIN Sports 1 canlı yayını ile ekranlara gelecek olan haftanın açılış maçını canlı izleme yollarını merak eden futbol severler haberimiz içerisindeki linkten karşılaşmayı seyredebilir. İşte Kasımpaşa Galatasaray canlı izleme yolları… Aşağıdaki linkten maçın canlı yayınına ulaşabilirsiniz. Üyelik ve ücret gerektirebilir.
KASIMPAŞA GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE
KASIMPAŞA GALATASARAY CANLI ANLATIM
MAÇIN 5. DAKİKASINDA GOMİS BAYGINLIK GEÇİRDİGalatasaray’da Bafetimbi Gomis, 6. dakikada aniden yere yığıldı. Sağlık görevlileri acilen müdahale ettiler. Bayıldıktan sonra sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan ve saha kenarına alınan Bafetimbi Gomis ayağa kalktı ve oyuna girmek üzere tekrar saha kenarına geldi.
KASIMPAŞA GALATASARAY İLK 11
GALATASARAY: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo, Donk, Tolga, Selçuk, Feghouli, Rodrigues, Gomis
KASIMPAŞA (Muhtemel): Ramazan, Omeruo, Sadiku, Yossef, Veysel, İlhan, Trezeguet, Pavelka, Mensah, Eduok, Diagne
Bu akşam Kasımpaşa karşısında parçalı forma ile sahadayız. #Hedef21 #KSMvGS pic.twitter.com/StENYa75RC
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 18 Şubat 2018
KASIMPAŞA GALATASARAY MAÇINI CANLI YAYINLAYAN YABANCI KANALLAR
Yurtdışında yaşayan taraftarlar aşğıdaki kanallardan Bursaspor Fenerbahçe maçını canlı izleyebilirler.
|Angola
|Fox Sports 1 Africa
|Avustralya
|beIN Sports Connect Australia
|Avusturya
|DAZN Europe
|Benin
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Bosna Hersek
|SportKlub 1 Serbia
|Botsvana
|Fox Sports 1 Africa
|Burkina Faso
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Burundi
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Kamerun
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Kanada
|beIN SPORTS CONNECT Canada
|Cape Verde
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Orta Afrika Cumhuriyeti
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Çad
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Comoros
|Fox Sports 1 Africa
|Kongo
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Demokratik Kongo
|Fox Sports 1 Africa
|Cote D'Ivoire
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Hırvatistan
|Sportklub 1 Croatia
|Djibouti
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Ekvator Ginesi
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Eritrea
|Fox Sports 1 Africa
|Ethiyopya
|Fox Sports 1 Africa
|Fransa
|beIN Sports MAX 6
|Gabon
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Gambiya
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Almanya
|DAZN Europe
|Gana
|A+ Sport
|Gine
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Guinea-Bissau
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Hong Kong
|beIN Sports 1 Hong Kong
|Kenya
|Fox Sports 1 Africa
|Lesotho
|Fox Sports 1 Africa
|Liberya
|Fox Sports 1 Africa
|Lihtenştayn
|DAZN Europe
|Lüksemburg
|DAZN Europe
|Makedonya
|SportKlub 1 Serbia
|Madagaskar
|Fox Sports 1 Africa
|Malavi
|Fox Sports 1 Africa
|Mali
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Moritanya
|A+ Sport
|Mauritius
|Fox Sports 1 Africa
|Karadağ
|SportKlub 1 Serbia
|Mozambik
|Fox Sports 1 Africa
|Namibya
|Fox Sports 1 Africa
|Nijer
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Nijerya
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Ruanda
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Sao Tome And Principe
|Fox Sports 1 Africa
|Senegal
|Fox Sports 1 Africa, A+ Sport
|Sırbistan
|SportKlub 1 Serbia
|Seyşeller
|Fox Sports 1 Africa
|Sierra Leone
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
|Slovenya
|SportKlub 5 Slovenia
|Güney Afrika
|Fox Sports 1 Africa
|Güney Sudan
|Fox Sports 1 Africa
|Svaziland
|Fox Sports 1 Africa
|İsviçre
|DAZN Europe
|Tanzanya
|Fox Sports 1 Africa
|Togo
|A+ Sport , Fox Sports 1 Africa
KASIMPAŞA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak Kasımpaşa Galatasaray maçı saat 19:00'da başlayacak. Kasımpaşa GS maçı hangi kanalda diye merak eden futbol seveler mücadeleyi beIN SPORTS 1'den canlı olarak izlenebilecek.Bu önemli mücadelenin hakemliğini ise Halis Özkahya yapacak. Kasımpaşa Galatasaray maçını internetten izlemek isteyen sporseveler beIN Connect uygulamasını kullanabilir.
GALATASARAY'DA BELHANDA CEZALI
Antalyaspor müsabakasında gördüğü kırmızı kartla cezalı olan sarı-kırmızılı futbolcu Younes Belhanda, yarınki maçta forma giyemeyecek. Galatasaray’da sakatlıkları bulunan Jason Denayer ve Fernando Reges de Kasımpaşa karşısında görev yapamayacak. Sarı kart cezası nedeniyle Antalyaspor karşılaşmasında oynayamayan kaleci Fernando Muslera ise görev verilmesi durumda yarın sahadaki yerini alabilecek.
Sahaya çıkacak 11’imiz belli oldu #Kasımpaşa#Galatasaray #SüperLig pic.twitter.com/gdYYmRHfqE
— KASIMPAŞA (@kasimpasa) 18 Şubat 2018
KASIMPAŞA'DA TEK EKSİK VAR
Süper Lig’in ikinci yarısında oynadığı 4 karşılaşmada 7 puan toplayan lacivert-beyazlılar, iç sahada oynadığı 2 mücadeleden de galibiyetle ayrıldı. Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa, topladığı 26 puanla haftaya 11. sırada girdi. Lacivert-beyazlı ekipte sakatlık sonrası takımla çalışmalara katılan Olivier Veigneau’nün Galatasaray karşısında forma giymesi bekleniyor.
Kasımpaşa’da sarı kart cezalısı Strahil Venkov Popov dışında eksik oyuncu bulunmazken, David Pavelka ve Veysel Sarı, sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Kayseri deplasmanında forma giyemeyecek.
GALATASARAY SON 6 DEPLASMANDA 5 YENİLGİ ALDI
Galatasaray, bu sezon deplasman maçlarında istediği sonuçları almakta zorlanıyor. Sarı-kırmızılı takım, ligdeki 5 mağlubiyetini de deplasman maçlarında yaşadı. Galatasaray, dış sahada oynadığı 10 maçtan 4 galibiyet, bir beraberlik ve 5 mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, sahasındaki müsabakalarda ise 10 galibiyet ve bir beraberlik elde etti.
FEGHOULİ VE MARİANO KART SINIRINDA
Galatasaray’da Mariano Filho ve Sofiane Feghouli, Kasımpaşa maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, Kasımpaşa maçında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve ligin 23. haftasındaki Bursaspor maçında görev alamayacak.