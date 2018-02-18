CANLI YAYIN: Kasımpaşa Galatasaray canlı maç izle! İşte maçı şifresiz yayınlayan yabancı kanallar!

Zirve koltuğunu korumak isteyen Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanına gidiyor. Taraftarlar Kasımpaşa Galatasaray maçı canlı yayın linki aramaya başladı. Birçok şifresiz yabancı kanal da Kasımpaşa Galatasaray maçını canlı yayınlıyor. İşte Kasımpaşa GS maçını canlı izleme yolları ve Kasımpaşa Galatasaray canlı izle linki...

Trabzonspor Başakşehir maçının sona ermesinin ardından gözler Kasımpaşa Galatasaray maçına çevrildi. Son 6 deplasmanda 5 mağlubiyet alan sarı kırmızılar hem liderlik unvanını korumak hem de deplasman şanssızlığını kırmak için sahaya çıkacak. Kritik karşılaşmayı ekran başında canlı izlemek isteyen taraftalar maçın saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağını araştırarak, Kasımpaşa Galatasaray maçı canlı izleme linki arıyor. Karşılaşmayı canlı yayın izlemek isteyen futbol severler haberimiz içerisindeki linkten de Kasımpaşa GS maçını canlı yayın izleyebilir. Birçok yabancı kanal tarafından da şifresiz yayınlanacak maçta Kasımpaşa, ligin ikinci yarısına yaptığı iyi başlangıcı devam ettirmek istiyor. beIN Sports 1 canlı yayını ile ekranlara gelecek olan haftanın açılış maçını canlı izleme yollarını merak eden futbol severler haberimiz içerisindeki linkten karşılaşmayı seyredebilir. İşte Kasımpaşa Galatasaray canlı izleme yolları… Aşağıdaki linkten maçın canlı yayınına ulaşabilirsiniz. Üyelik ve ücret gerektirebilir.

KASIMPAŞA GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

KASIMPAŞA GALATASARAY CANLI ANLATIM

MAÇIN 5. DAKİKASINDA GOMİS BAYGINLIK GEÇİRDİGalatasaray’da Bafetimbi Gomis, 6. dakikada aniden yere yığıldı. Sağlık görevlileri acilen müdahale ettiler. Bayıldıktan sonra sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan ve saha kenarına alınan Bafetimbi Gomis ayağa kalktı ve oyuna girmek üzere tekrar saha kenarına geldi.

KASIMPAŞA GALATASARAY İLK 11

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo, Donk, Tolga, Selçuk, Feghouli, Rodrigues, Gomis

KASIMPAŞA (Muhtemel): Ramazan, Omeruo, Sadiku, Yossef, Veysel, İlhan, Trezeguet, Pavelka, Mensah, Eduok, Diagne

KASIMPAŞA GALATASARAY MAÇINI CANLI YAYINLAYAN YABANCI KANALLAR

Yurtdışında yaşayan taraftarlar aşğıdaki kanallardan Bursaspor Fenerbahçe maçını canlı izleyebilirler.

Angola Fox Sports 1 Africa Avustralya beIN Sports Connect Australia Avusturya DAZN Europe Benin A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Bosna Hersek SportKlub 1 Serbia Botsvana Fox Sports 1 Africa Burkina Faso A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Burundi Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Kamerun Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Kanada beIN SPORTS CONNECT Canada Cape Verde Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Orta Afrika Cumhuriyeti Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Çad Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Comoros Fox Sports 1 Africa Kongo Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Demokratik Kongo Fox Sports 1 Africa Cote D'Ivoire A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Hırvatistan Sportklub 1 Croatia Djibouti A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Ekvator Ginesi Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Eritrea Fox Sports 1 Africa Ethiyopya Fox Sports 1 Africa Fransa beIN Sports MAX 6 Gabon Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Gambiya A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Almanya DAZN Europe Gana A+ Sport Gine A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Guinea-Bissau A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Hong Kong beIN Sports 1 Hong Kong Kenya Fox Sports 1 Africa Lesotho Fox Sports 1 Africa Liberya Fox Sports 1 Africa Lihtenştayn DAZN Europe Lüksemburg DAZN Europe Makedonya SportKlub 1 Serbia Madagaskar Fox Sports 1 Africa Malavi Fox Sports 1 Africa Mali Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Moritanya A+ Sport Mauritius Fox Sports 1 Africa Karadağ SportKlub 1 Serbia Mozambik Fox Sports 1 Africa Namibya Fox Sports 1 Africa Nijer Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Nijerya Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Ruanda A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Sao Tome And Principe Fox Sports 1 Africa Senegal Fox Sports 1 Africa, A+ Sport Sırbistan SportKlub 1 Serbia Seyşeller Fox Sports 1 Africa Sierra Leone A+ Sport , Fox Sports 1 Africa Slovenya SportKlub 5 Slovenia Güney Afrika Fox Sports 1 Africa Güney Sudan Fox Sports 1 Africa Svaziland Fox Sports 1 Africa İsviçre DAZN Europe Tanzanya Fox Sports 1 Africa Togo A+ Sport , Fox Sports 1 Africa

KASIMPAŞA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak Kasımpaşa Galatasaray maçı saat 19:00'da başlayacak. Kasımpaşa GS maçı hangi kanalda diye merak eden futbol seveler mücadeleyi beIN SPORTS 1'den canlı olarak izlenebilecek.Bu önemli mücadelenin hakemliğini ise Halis Özkahya yapacak. Kasımpaşa Galatasaray maçını internetten izlemek isteyen sporseveler beIN Connect uygulamasını kullanabilir.

GALATASARAY'DA BELHANDA CEZALI

Antalyaspor müsabakasında gördüğü kırmızı kartla cezalı olan sarı-kırmızılı futbolcu Younes Belhanda, yarınki maçta forma giyemeyecek. Galatasaray’da sakatlıkları bulunan Jason Denayer ve Fernando Reges de Kasımpaşa karşısında görev yapamayacak. Sarı kart cezası nedeniyle Antalyaspor karşılaşmasında oynayamayan kaleci Fernando Muslera ise görev verilmesi durumda yarın sahadaki yerini alabilecek.

KASIMPAŞA'DA TEK EKSİK VAR

Süper Lig’in ikinci yarısında oynadığı 4 karşılaşmada 7 puan toplayan lacivert-beyazlılar, iç sahada oynadığı 2 mücadeleden de galibiyetle ayrıldı. Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa, topladığı 26 puanla haftaya 11. sırada girdi. Lacivert-beyazlı ekipte sakatlık sonrası takımla çalışmalara katılan Olivier Veigneau’nün Galatasaray karşısında forma giymesi bekleniyor.

Kasımpaşa’da sarı kart cezalısı Strahil Venkov Popov dışında eksik oyuncu bulunmazken, David Pavelka ve Veysel Sarı, sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Kayseri deplasmanında forma giyemeyecek.

GALATASARAY SON 6 DEPLASMANDA 5 YENİLGİ ALDI

Galatasaray, bu sezon deplasman maçlarında istediği sonuçları almakta zorlanıyor. Sarı-kırmızılı takım, ligdeki 5 mağlubiyetini de deplasman maçlarında yaşadı. Galatasaray, dış sahada oynadığı 10 maçtan 4 galibiyet, bir beraberlik ve 5 mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, sahasındaki müsabakalarda ise 10 galibiyet ve bir beraberlik elde etti.

FEGHOULİ VE MARİANO KART SINIRINDA

Galatasaray’da Mariano Filho ve Sofiane Feghouli, Kasımpaşa maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, Kasımpaşa maçında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve ligin 23. haftasındaki Bursaspor maçında görev alamayacak.