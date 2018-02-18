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CANLI YAYIN: Kasımpaşa Galatasaray canlı maç izle! İşte maçı şifresiz yayınlayan yabancı kanallar!

Zirve koltuğunu korumak isteyen Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanına gidiyor. Taraftarlar Kasımpaşa Galatasaray maçı canlı yayın linki aramaya başladı. Birçok şifresiz yabancı kanal da Kasımpaşa Galatasaray maçını canlı yayınlıyor. İşte Kasımpaşa GS maçını canlı izleme yolları ve Kasımpaşa Galatasaray canlı izle linki...
18:0118 Şubat 2018
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CANLI YAYIN: Kasımpaşa Galatasaray canlı maç izle! İşte maçı şifresiz yayınlayan yabancı kanallar!

Trabzonspor Başakşehir maçının sona ermesinin ardından gözler Kasımpaşa Galatasaray maçına çevrildi. Son 6 deplasmanda 5 mağlubiyet alan sarı kırmızılar hem liderlik unvanını korumak hem de deplasman şanssızlığını kırmak için sahaya çıkacak. Kritik karşılaşmayı ekran başında canlı izlemek isteyen taraftalar maçın saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağını araştırarak, Kasımpaşa Galatasaray maçı canlı izleme linki arıyor. Karşılaşmayı canlı yayın izlemek isteyen futbol severler haberimiz içerisindeki linkten de Kasımpaşa GS maçını canlı yayın izleyebilir. Birçok yabancı kanal tarafından da şifresiz yayınlanacak maçta Kasımpaşa, ligin ikinci yarısına yaptığı iyi başlangıcı devam ettirmek istiyor. beIN Sports 1 canlı yayını ile ekranlara gelecek olan haftanın açılış maçını canlı izleme yollarını merak eden futbol severler haberimiz içerisindeki linkten karşılaşmayı seyredebilir. İşte Kasımpaşa Galatasaray canlı izleme yolları… Aşağıdaki linkten maçın canlı yayınına ulaşabilirsiniz. Üyelik ve ücret gerektirebilir.

KASIMPAŞA GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

KASIMPAŞA GALATASARAY CANLI ANLATIM

MAÇIN 5. DAKİKASINDA GOMİS BAYGINLIK GEÇİRDİGalatasaray’da Bafetimbi Gomis, 6. dakikada aniden yere yığıldı. Sağlık görevlileri acilen müdahale ettiler. Bayıldıktan sonra sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan ve saha kenarına alınan Bafetimbi Gomis ayağa kalktı ve oyuna girmek üzere tekrar saha kenarına geldi.

KASIMPAŞA GALATASARAY İLK 11

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo, Donk, Tolga, Selçuk, Feghouli, Rodrigues, Gomis

KASIMPAŞA (Muhtemel): Ramazan, Omeruo, Sadiku, Yossef, Veysel, İlhan, Trezeguet, Pavelka, Mensah, Eduok, Diagne

KASIMPAŞA GALATASARAY MAÇINI CANLI YAYINLAYAN YABANCI KANALLAR

Yurtdışında yaşayan taraftarlar aşğıdaki kanallardan Bursaspor Fenerbahçe maçını canlı izleyebilirler.

AngolaFox Sports 1 Africa
AvustralyabeIN Sports Connect Australia
AvusturyaDAZN Europe
BeninA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Bosna HersekSportKlub 1 Serbia
BotsvanaFox Sports 1 Africa
Burkina FasoA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
BurundiFox Sports 1 Africa, A+ Sport
KamerunFox Sports 1 Africa, A+ Sport
KanadabeIN SPORTS CONNECT Canada
Cape VerdeFox Sports 1 Africa, A+ Sport
Orta Afrika CumhuriyetiFox Sports 1 Africa, A+ Sport
ÇadFox Sports 1 Africa, A+ Sport
ComorosFox Sports 1 Africa
KongoFox Sports 1 Africa, A+ Sport
Demokratik KongoFox Sports 1 Africa
Cote D'IvoireA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
HırvatistanSportklub 1 Croatia
DjiboutiA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Ekvator GinesiFox Sports 1 Africa, A+ Sport
EritreaFox Sports 1 Africa
EthiyopyaFox Sports 1 Africa
FransabeIN Sports MAX 6
GabonFox Sports 1 Africa, A+ Sport
GambiyaA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
AlmanyaDAZN Europe
GanaA+ Sport
GineA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Guinea-BissauA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Hong KongbeIN Sports 1 Hong Kong
KenyaFox Sports 1 Africa
LesothoFox Sports 1 Africa
LiberyaFox Sports 1 Africa
LihtenştaynDAZN Europe
LüksemburgDAZN Europe
MakedonyaSportKlub 1 Serbia
MadagaskarFox Sports 1 Africa
MalaviFox Sports 1 Africa
MaliFox Sports 1 Africa, A+ Sport
MoritanyaA+ Sport
MauritiusFox Sports 1 Africa
KaradağSportKlub 1 Serbia
MozambikFox Sports 1 Africa
NamibyaFox Sports 1 Africa
NijerFox Sports 1 Africa, A+ Sport
NijeryaFox Sports 1 Africa, A+ Sport
RuandaA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
Sao Tome And PrincipeFox Sports 1 Africa
SenegalFox Sports 1 Africa, A+ Sport
SırbistanSportKlub 1 Serbia
SeyşellerFox Sports 1 Africa
Sierra LeoneA+ Sport , Fox Sports 1 Africa
SlovenyaSportKlub 5 Slovenia
Güney AfrikaFox Sports 1 Africa
Güney SudanFox Sports 1 Africa
SvazilandFox Sports 1 Africa
İsviçreDAZN Europe
TanzanyaFox Sports 1 Africa
TogoA+ Sport , Fox Sports 1 Africa

KASIMPAŞA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak Kasımpaşa Galatasaray maçı saat 19:00'da başlayacak. Kasımpaşa GS maçı hangi kanalda diye merak eden futbol seveler mücadeleyi beIN SPORTS 1'den canlı olarak izlenebilecek.Bu önemli mücadelenin hakemliğini ise Halis Özkahya yapacak. Kasımpaşa Galatasaray maçını internetten izlemek isteyen sporseveler beIN Connect uygulamasını kullanabilir.

GALATASARAY'DA BELHANDA CEZALI

Antalyaspor müsabakasında gördüğü kırmızı kartla cezalı olan sarı-kırmızılı futbolcu Younes Belhanda, yarınki maçta forma giyemeyecek. Galatasaray’da sakatlıkları bulunan Jason Denayer ve Fernando Reges de Kasımpaşa karşısında görev yapamayacak. Sarı kart cezası nedeniyle Antalyaspor karşılaşmasında oynayamayan kaleci Fernando Muslera ise görev verilmesi durumda yarın sahadaki yerini alabilecek.

KASIMPAŞA'DA TEK EKSİK VAR

Süper Lig’in ikinci yarısında oynadığı 4 karşılaşmada 7 puan toplayan lacivert-beyazlılar, iç sahada oynadığı 2 mücadeleden de galibiyetle ayrıldı. Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa, topladığı 26 puanla haftaya 11. sırada girdi. Lacivert-beyazlı ekipte sakatlık sonrası takımla çalışmalara katılan Olivier Veigneau’nün Galatasaray karşısında forma giymesi bekleniyor.

Kasımpaşa’da sarı kart cezalısı Strahil Venkov Popov dışında eksik oyuncu bulunmazken, David Pavelka ve Veysel Sarı, sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Kayseri deplasmanında forma giyemeyecek.

GALATASARAY SON 6 DEPLASMANDA 5 YENİLGİ ALDI

Galatasaray, bu sezon deplasman maçlarında istediği sonuçları almakta zorlanıyor. Sarı-kırmızılı takım, ligdeki 5 mağlubiyetini de deplasman maçlarında yaşadı. Galatasaray, dış sahada oynadığı 10 maçtan 4 galibiyet, bir beraberlik ve 5 mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, sahasındaki müsabakalarda ise 10 galibiyet ve bir beraberlik elde etti.

FEGHOULİ VE MARİANO KART SINIRINDA

Galatasaray’da Mariano Filho ve Sofiane Feghouli, Kasımpaşa maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, Kasımpaşa maçında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve ligin 23. haftasındaki Bursaspor maçında görev alamayacak.

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Son güncelleme: 19:15 | 18.02.2018
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