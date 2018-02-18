CANLI | Bursaspor Yeni Malatyaspor: 0-0

Süper Lig'in 22.haftası Bursaspor Yeni Malatyaspor maçıyla kaldığı yerden devam ediyor. Kritik karşılaşmayı SKOR farkıyla canlı olarak takip edebilirsiniz.

Spor Toto Süper Lig’de 22.hafta heyecanı Bursaspor-Yeni Malatyaspor maçı ile devam ediyor… Ligde 7 maçtır galip gelemeyen Timsahlar, Bursa Atatürk Stadı’nda Yeni Malatya’yı konuk ediyor. Kötü gidişe son vermek ve 3 puanı almak isteyen ev sahibi bir sonraki hafta oynanacak Galatasaray maçı öncesi şeytanın bacağını kırıp moral bulmanın peşinde.

Ali Palabık’ın yönettiği kritik mücadele BeinSports 1 ekranlarından naklen yayınlanırken, Bursaspor Yeni Malatya maçını canlı olarak SKOR farkıyla takip edebilirsiniz.

İŞTE İLK 11’LER:

Bursaspor: Harun, Aziz Behich, Titi, Ekong, Barış, Agu, Batalla, Bostock, Yusuf Erdoğan, Delarge, Stancu

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç, Buğra, Sadık, Doria, Cissokho, M.Yıldırım, Azubieke, Aytaç, Pereira, Eren, Adem Büyük