Bayern Münih-Beşiktaş maçına Rumen hakem

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile Beşiktaş arasında oynanacak maçı yönetecek hakem açıklandı.

Beşiktaş’ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Alman temsilcisi Bayern Münih’le 20 Şubat Salı günü oynayacağı ilk maçı Romanya Futbol Federasyonu’ndan Ovidiu Hategan yönetecek.

UEFA’dan yapılan açıklamaya göre, Allianz Arena’da TSİ 22.45’te oynanacak karşılaşmada Rumen hakem Hategan görevlendirildi. Hategan’ın yardımcılıklarını vatandaşları Octavian Șovre ve Sebastian Gheorghe yapacak. Karşılaşmanın ilave yardımcı hakemlik görevlerini aynı ülkeden István Kovacs ile Sebastian Coltescu, dördüncü hakemliğini ise Radu Ghinguleac üstlenecek.

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