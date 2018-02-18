Bafetimbi Gomis: ‘Aslan gibi devam edeceğim’

Galatasaray'ın deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın 6. dakikasında baygınlık geçiren ancak oyuna devam eden Bafetimbi Gomis, "Bugün buraya gelip galibiyeti konuşmak isterdim. Olayın herhangi bir etkisi olmadı. Kazanamamak ve birinciliği kaybetmek beni etkiledi sadece. Merak etmesinler, aslan gibi devam edeceğim. Çalışıp aslan gibi sahaya çıkacağım" ifadelerini kullandı.

Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis, Kasımpaşa’ya 2-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Mücadelenin ilk yarısında baygınlık geçirerek yere düşmesi ile ilgili konuşan Fransız golcü, “Bu bazen benim başıma geliyor, tamamıyla strese bağlı olarak gelişen bir durum. Gençliğimde de başıma gelen bir durumdu. Bu olayın sonrasında sorun yaşamadım ve çıkıp oynadım. Bugünkü tek üzüntüm, galip gelememiş olmamız” dedi.

“BENİ SADECE BİRİNCİLİĞİ KAYBETMEK ETKİLEDİ”

Kulüp doktoru Yener İnce ile birlikte maç içerisinde konuştuklarını söyleyen Gomis, “Ona iyi olduğum konusunda garanti verdim. Oyuna devam edebileceğimi söyledim, devam da ettim. Galatasaray’a gelmeden önce bu testler yapıldı ve geçtim. Galatasaray’a da böyle geldim. Bugün buraya gelip galibiyeti konuşmak isterdim. Olayın herhangi bir etkisi olmadı. Kazanamamak ve birinciliği kaybetmek beni etkiledi sadece. Merak etmesinler, aslan gibi devam edeceğim. Çalışıp aslan gibi sahaya çıkacağım” diyerek sözlerini noktaladı.

Bafetimbi Gomis`un sağlık durumu hakkında açıklama Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Kasımpaşa maçının 6'ncı dakikasında kısa süreli baygınlık geçiren ve sonrasında oyuna dönen Bafetimbi Gomis hakkında açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku