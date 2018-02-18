Anadolu Efes 78-61 Tofaş

PTT Erkekler Türkiye Kupası'nı finalde Tofaş'ı yenen Anadolu Efes kazandı.

PTT Erkekler Türkiye Kupası Finali’nde Anadolu Efes, Tofaş’ı 78-61’lik skorla yenerek kupanın sahibi oldu. Lacivert-beyazlılar, alınan galibiyet ile 11. kez kupayı müzesine götürdü. Anadolu Efes, şampiyonluk kupasını mücadele sonrasında yapılan törende Türkiye Basketbol Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun ellerinden alırken, Efesli basketbolcular ise şampiyonluk sevincini aileleriyle birlikte yaşadı.

Mücadelenin MVP'si Simon

Anadolu Efes'te final maçında 35 dakika 34 saniye süre alan Krunoslav Simon, 19 sayı ürettiği karşılaşmada en iyi oyuncusu seçildi. Simon, maçın MVP'si ödülünü ise PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik’ten aldı. Lacivert-beyazlı ekipte Krunoslav Simon, final müsabakasının MVP'si seçildi.

Karşılaşmayı NBA’de Cleveland Cavaliers forması giyen Anadolu Efes’in eski basketbolcusu Cedi Osman da tribünden takip etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Emin Moğulkoç, Yener Yılmaz, Ziya Özorhon

Anadolu Efes: McCollum 20, Doğuş 4, Brown 4, Birkan, Motum 10, Dragic 5, Dunston 13, Simon 19

Başantrenör: Ergin Ataman

Tofaş: Morgan 8, Berkan 8, Barış, Yiğit, Crocker 11, Mejia 8, Henry, Efe, Mert, Owens 7, Kadji 7, Muhsin 6

Başantrenör: Orhun Ene

1. periyot: 26-17 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 40-32 (Anadolu Efes lehine)

3.periyot: 62-47 (Anadolu Efes lehine)