Ali Koç: Tarihi birlikte yazacağız

Fenerbahçe Spor Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu hazırlıkları çerçevesinde Ali Koç, bugün ilk davetini Fenerbahçeli Kadın Kongre üyeleri için verdi. Koç, kadın üyelere, “Siz inanırsanız, biz başarırız. Fenerbahçe için yepyeni bir hikayeyi hep birlikte yazacağız” dedi.

Koç ailesinin yanı sıra Lefter Küçükandonyadis'in ailesinin de yer aldığı davette, Ali Koç etkinliğin moderatörlüğünü üstlenen kongre üyesi Sevil Becan'ın sorularını yanıtladı. İlk buluşmanın Fenerbahçeli kadınlarla organize edilmesiyle ilgili olarak Ali Koç, “Toplum olarak tarihimizde kadının yeri ayrıdır. Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkemiz için attığı adımların birçoğu da kadınlara yönelik. Ben inanıyorum ki Fenerbahçemizin geleceğinde de en önemli rol kadınlarda. Siz olursanız Fenerbahçe geleceğe güvenle, umutla bakar, her şey daha güzel olur, yarınlar daha aydınlık olur. Fikirleriniz, yorumlarınız, görüşleriniz, çıktığım bu yolda ve kongre üyeleri bize fırsat verirse başkanlığım sürecinde de kılavuzum olacak. Siz inanırsanız, biz başarırız. Bundan dolayı ilk toplantımızı sizlerle yapmak istedik” ifadelerini kullandı.

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“Fenerbahçe Atatürk'tür”

‘Özlenen Fenerbahçe’ sloganını anlatan Koç, şunları söyledi:

“Fenerbahçe, Türkiye Cumhuriyetidir, bir spor kulübünden daha fazlasıdır. Fenerbahçe, Atatürk'tür. Önemli olan Atatürk'ün hangi takımı tuttuğu değil, hangi takımın Atatürk'ün izinden gittiğidir. Öncü, lider ve örnek olan, kadınlarıyla, çocuklarıyla tüm camiasıyla bir ve bütün olan, sosyal sorumlulukta ve toplumsal konularda öncü olan, gittiği her yere bolluk, bereket götüren bir Fenerbahçe ve gerek tribünde gerekse sosyal hayatta omuz omuza bir camia hayal ediyorum.”

Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç, ‘Fenerbahçe'nin kadın kongre üyeleri Haziran ayındaki genel kurulda neden Ali Koç demeli?’ sorusuna şu şekilde cevap verdi: “Kadınlar, farklı bakış açıları ile bugünden geleceği planlar, geleceğe etki ederler. Ben değerli kadın kongre üyelerimizden bu değişimin içinde olmalarını, verecekleri oylar ile Fenerbahçe'nin geleceğine etki etmelerini istiyorum. Fenerbahçe'yi yeniden eski günlerindeki enerji dolu, güçlü hallerine getirebilmek için onların desteğini bekliyorum. Fenerbahçe'nin hak ettiği yerde olmadığını düşünüyorsanız bana oy vermelisiniz.”

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“Fenerbahçe'yi başarıyla temsil eden kadın sporcularımızı destekleyeceğiz”

Fenerbahçeli kadın sporculara göstereceği destekten de bahseden Koç, “Kadın sporcularımızın Fenerbahçe bayrağı altında imza attığı onlarca başarı ve gurur var. Voleybolda, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olup müzemizi kupa ile taçlandırdılar, basketbolda Final-Four finali oynayıp gururumuz oldular, yelkende ilk olimpiyat madalyası için bayrağımızı taşıdılar, atletizmde madalyalar alıp Fenerbahçemizi başarıyla temsil ettiler. Amatör branşlarımıza dair planlamamızı kadın kongre üyelerimiz önünde de söylemek isterim. Amatör şubeleri kapatmayacağız. Aksine orta vadede iki şube daha açmak istiyoruz. E-spor ve Engelliler Şubesi. Bunu sosyal sorumluluk olarak görmüyorum. Bir görev olarak addediyorum. Daha büyük başarılar için amatör branşlarımıza sponsorluk desteği ve taraftarın bu branşlara olan ilgisinin artması için çalışmalar yapacağız. Amatör şubelerde kadın sporcuların sporun içinde aktif olarak kalması, Fenerbahçe çatısı altında hem ulusal hem de uluslararası başarılarla buluşmaları çok önemli” şeklinde konuştu.

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Lefter Küçükandonyadis ailesini temsilen toplantıya katılan torunu Özlem Katmer de, başkanlık seçiminde Ali Koç’u destekleyeceklerini dile getirerek, “Ailemiz adına size desteğimizi paylaşmak için geldik. Dedem Lefter yaşasa o da sizi desteklerdi” açıklamasında bulundu.

“40 yıl öncesine ait fotoğrafımı görünce heyecanlandım”

Eski Fenerbahçe başkanlarından Emin Cankurtaran'ın 40 yıl önce kendisi için söylediği, ‘Fenerbahçe, başkan sıkıntısı çekmez’ söylemi ve o güne ait fotoğrafın albümde bulunmasına dair, “O fotoğrafı görünce heyecanlandım. Bunun sadece bir tesadüf olamayacağını, bir karma olduğunu düşündüm. Benim için büyük bir sürpriz oldu, Fenerbahçe için sorumluluğum arttı” diye konuştu.