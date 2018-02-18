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Adana Demirsor 1-3 Boluspor

Boluspor, deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'u 3-1 yenerek Play-Off umutlarını sürdürdü.
21:0718 Şubat 2018
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Adana Demirsor 1-3 Boluspor

Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında Adanaspor evinde Boluspor ile karşılaştı. Mücadeleden Boluspor 3-1 galibiyetle ayrıldı.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Onur Karabaş, Orkun Aktaş, Bilal Gölen

Adana Demirspor: İsmail, Yiğitcan, Adil, Erhan, Sezer, Kubilay (Yiğit dk. 78), Lalawele (Aydın dk. 46), Tambe, Gege, Sergiy (Atabey dk. 63), Mendy

Yedekler: Kurtuluş, Tolgahan, Mustafa, Ömer, Savaş, Erkam

Teknik Direktör: Mustafa Uğur

Boluspor: Gökhan, Göksu, Renato, Alim (Diarra dk. 46), Umut, Özgür, Melih, Sefa (Bentley dk. 68), Burak, Mustafa (İshak dk. 81), Poepon

Yedekler: Sabri, Diarra, Franco, Furkan, İrfan, Ahmethan

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Goller: Poepon (dk. 17 ve 64), Melih (dk. 85) (Boluspor), Atabey (dk. 81) (Adana Demirspor)

Sarı Kartlar: Sefa, Burak (Boluspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

14′ Adana Demirspor'da Mendy'in sol kanattan ortasında Tambe'nin vuruşunda top yan direkten döndü.

GOL! 17′ Adana Demirspor'da Sergiy'in ceza alanı içerisinde Sefa'yı düşürdü, hakem Onur Karabaş penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Poepon topu filelerle buluşturdu. 0-1

56′ Adana Demirspor'da Tambe'nin pasında Kubilay'ın ceza alanı çizgisi üzerinden sert şutunda top yandan az farkla auta çıktı.

GOL! 64′ Boluspor'da Mustafa'nın yerden ortasına gelişine vuran Poepon meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 0-2

GOL! 81′ Adana Demirspor'da Adil'in ortasında Atabey Çiçek'in yakın mesafeden vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-2

GOL! 85′ Boluspor'da Bentley ara pasında Melih karşı karşıya pozisyonda topu filelerle buluşturdu. 1-3

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