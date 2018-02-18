Adana Demirsor 1-3 Boluspor
Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında Adanaspor evinde Boluspor ile karşılaştı. Mücadeleden Boluspor 3-1 galibiyetle ayrıldı.
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Onur Karabaş, Orkun Aktaş, Bilal Gölen
Adana Demirspor: İsmail, Yiğitcan, Adil, Erhan, Sezer, Kubilay (Yiğit dk. 78), Lalawele (Aydın dk. 46), Tambe, Gege, Sergiy (Atabey dk. 63), Mendy
Yedekler: Kurtuluş, Tolgahan, Mustafa, Ömer, Savaş, Erkam
Teknik Direktör: Mustafa Uğur
Boluspor: Gökhan, Göksu, Renato, Alim (Diarra dk. 46), Umut, Özgür, Melih, Sefa (Bentley dk. 68), Burak, Mustafa (İshak dk. 81), Poepon
Yedekler: Sabri, Diarra, Franco, Furkan, İrfan, Ahmethan
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Goller: Poepon (dk. 17 ve 64), Melih (dk. 85) (Boluspor), Atabey (dk. 81) (Adana Demirspor)
Sarı Kartlar: Sefa, Burak (Boluspor)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
14′ Adana Demirspor'da Mendy'in sol kanattan ortasında Tambe'nin vuruşunda top yan direkten döndü.
GOL! 17′ Adana Demirspor'da Sergiy'in ceza alanı içerisinde Sefa'yı düşürdü, hakem Onur Karabaş penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Poepon topu filelerle buluşturdu. 0-1
56′ Adana Demirspor'da Tambe'nin pasında Kubilay'ın ceza alanı çizgisi üzerinden sert şutunda top yandan az farkla auta çıktı.
GOL! 64′ Boluspor'da Mustafa'nın yerden ortasına gelişine vuran Poepon meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 0-2
GOL! 81′ Adana Demirspor'da Adil'in ortasında Atabey Çiçek'in yakın mesafeden vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-2
GOL! 85′ Boluspor'da Bentley ara pasında Melih karşı karşıya pozisyonda topu filelerle buluşturdu. 1-3