22. hafta Süper Lig puan durumu: Galatasaray zirve koltuğunu Başakşehir’e geri verdi!

Süper Lig 22. hafta birbirinden kritik maçlara ev sahipliği yaptı. Başakşehir'in zorlu Trabzonspor deplasmanını 2-1 geçmesinin ardından gözler Galatasaray Kasımpaşa maçına çevrilmişti. Deplasmandaki maçta 2-1 yenilen Cimbom liderlik koltuğunu Başakşehir'e geri verdi. Peki Süper Lig'in şampiyonluk yarışındaki Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin puan tablosunda durumu ne? İşte 22. hafta Süper Lig son puan durumu...

Süper Lig puan durumunda 22. haftasındaki Trabzonspor Başakşehir ve Kasımpaşa Galatasaray maçlarıyla yeniden şekillendi. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe’ye yenilerek liderlik koltuğunu Galatasaray’a kaptıran Başakşehir Trabzonspor’u devirerek emanetini geri aldı. Pazar gününün son maçında kritik Kasımpaşa maçına çıkan Galatasaray ise maçtan 3 puanla ayrılamayarak hem deplasman fobisini devam ettirdi hem de geçen hafta aldığı puan durumundaki birinci sırayı Başakşehir’e kaptırdı. Fenerbahçe ise Alanyaspor’u 3-0 gibi net skorla geçerek Galatasaray birlikte 44 puana erişti. Peki Süper Lig’de son puan durumu ne? İşte 22. hafta güncel Süper Lig puan tablosu…

Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın kritik karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu. Medipol Başakşehir'in deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 yenmesiyle önemi artan karşılaşmada Kasımpaşa sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı ve önemli bir yara aldı. Galatasaray bu mağlubiyetle 44 puanda kalırken Başakşehir'in iki puan gerisine düştü.

Kasımpaşa ise 29 puanla 9. sıraya yükseldi. Deplasmanda çıktığı son 7 lig maçında 6 mağlubiyet alan Galatasaray'ın tek golünü 37'de Garry Rodrigues kaydederken Kasımpaşa'nın golleri 45'te penaltıdan Mbaye Diagne'den ve 80'de Fode Koita'dan geldi.