TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene: ‘Daha çok isteyen takım olarak kazanmasını bildik’

TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, maçı daha çok isteyen bir takım olarak kazanmasını bildiklerini söyledi. Ene ayrıca oyuncuların gösterdi efor, gayret ve karakter için teşekkür etti.

TOFAŞ , PTT Erkekler Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı Beşiktaş Sompo Japan'ı 86-79'luk skorla mağlup etti ve finale yükseldi. Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene ile oyunculardan Henry açıklamalarda bulundu. 36 dakika önde götürdükleri bir maçı kazandıklarını söyleyen Orhun Ene, “Maçtan önce toplantıda ‘Orada kupa bileti var ve onu kim çok istiyorsa o alacak' dedik. Bence oyunun 1. dakikasından itibaren oyuncularımız bunu gösterdi. Mental mücadele verilecek bir maçtı.

Oynamamız gerektiği gibi oynadık. Oyuncularım efor, gayret ve karakter gösterdi. Onları tebrik ediyorum. Pazar günü ligde Beşiktaş'ı yendik ama o sadece lig maçıydı. DJ Strawberry çok iyi bir oyuncu. 9'da 6 3 attı. Attığı üçlükler takımını ayakta tuttu. İyi savunma yaparsak onun üçlükleri Beşiktaş takımını oyun içinde tuttu. Daha çok isteyen bir takım olarak maçı kazanmasını bildik” diye konuştu. Henry ise iki taraf açısından da sert bir maç olduğunu vurguladı. PTT Erkekler Türkiye Kupası | TOFAŞ 86-79 Beşiktaş Sompo Japan TOFAŞ, PTT Erkekler Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı Beşiktaş Sompo Japan'ı 86-79 skorla mağlup etti ve finale yükseldi. TOFAŞ ile Anadolu Efes, 18 Şubat Pazar günü saat 18.00'de kupa için bir araya gelecek. İlgili Haberi Oku