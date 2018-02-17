‘Tehdit edildim’ diyen Abdullah Yılmaz hakemliği bıraktığını açıkladı!

Hakem Abdullah Yılmaz, Afjet Afyonspor - Menemen Belediyespor maçı öncesi MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'nun tehditlerini gerekçe göstererek istifa etti.

Pazar günü oynanacak Afjet Afyonspor-Menemen Belediyespor maçı öncesi skandal olay. Karşılaşmayı yönetecek olan Abdullah Yılmaz, MHK başkanı Yusuf Namoğlu’nun kendisini tehdit ettiğini iddia ederek hakemliği bırakma kararı aldı.

TFF 2. Lig kırmızı grupta zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada lider Afjet Afyonspor, Menemen Belediyespor’u konuk edecekken, maçın hakemi Abdullah Yılmaz olarak atanmıştı.

2016-2017 futbol sezonununda play-off maçında Menemen Belediyespor- Gümüşhanespor maçını yöneten Abdullah Yılmaz’a Menemen, cephesinden büyük eleştiri gelmişti.

YUSUF NAMOĞLU TEHDİT ETTİ İDDİASI!

Menemenspor’un maçında gidecek hakemler içerisinde, Menemenspor’un tepki göstereceği tek isim Abdullah Yılmaz’dı. Yılmaz’ın Spor Toto 1. Lig hakemi olması üzerine 2. Lig’de bir maç alması şaşkınlık uyandırırken, Menemen cephesi sosyal medya hesabından Abdullah Yılmaz’a sert ifadelerde bulundu ve Yılmaz’ı istemedikleri belirttiler. Ardından Abdullah Yılmaz, MHK başkanı Yusuf Namoğlu ile konuşurken, Namoğlu, Yılmaz’a tehditler savurdu.

MHK Başkanı, Yusuf Namoğlu’nun Abdullah Yılmaz’ı tehdit etmesi üzerine Abdullah Yılmaz, hakemliği yazdığı dilekçe ile bıraktığını açıkladı.

İşte Abdullah Yılmaz’ın yazdığı dilekçe:

Müsabakasıyla ilgili olarak MHK Başkanı Yusuf Namoğlu tarafından 2 defa cep telefonumdan arandım. Cevapsız çağrılarımı gördüğümde kendisini aradım. Daha önce Menemen müsabakası yönettiğimi ve Menemen cephesinin tepkileri olmuştu diye belirtti. Bu sebeple doğru dürüst maç yönet, maça MHK üyesi gönderip izleteceğim. Bu maçtaki yönetimie göre bir daha maç alamazsın. Allemi cihan olsan alamazsın. Maçın yönetimine göre geleceğini şekillendireceğim. Bizim sorumluluğumuz sadece Allah’a karşıdır.

Bu yapmış olduğu tehditkar konuşmaları, MHK Başkanı’nın müsabakaya 48 saatten az kaldıığı sürede söylemesi sbebiyle 22 yıldır adaletle icra etmiş olduğum hakemlik kariyerimi noktalıyorum.