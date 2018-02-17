Spor yazarları Atiker Konyaspor Beşiktaş maçını değerlendirdi

Spor Toto Süper Lig'in 22.haftasında Beşiktaş deplasmanda Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Ünlü spor yazarlarının hedefinde maçın hakemi Alper Ulusoy vardı.

Spor yazarları, Konyaspor ile Beşiktaş’ın 1-1 berabere kaldığı karşılaşmayı değerlendirdi.

KIRILMA ANI…(GÜNTEKİN ONAY)

Beşiktaş 12 deplasman maçında sadece 4 galibiyet aldı. Gereken kazanma kararlılığını gösteremiyor siyah-beyazlılar. İlk yarının büyük bölümünde Konya'dan üstün oynadılar. Bir şans golüyle öne geçtiler ancak 2'nci golü bulabilecek fırsatları değerlendiremediler. İlk yarıdaki özellikle Vagner Love'ın karşı karşıya kaçırdığı gol maçın kırılma anıydı.

ÇÖZÜM ÜRETEMİYOR

Beşiktaş, Konyaspor'un beraberlik golü sonrasında ise gereken reaksiyonu gösteremedi. Tolgay ve Vagner Love'un top kayıpları da Beşiktaş'ı olumsuz etkiledi. Şenol Güneş ne yapsa olmuyor. Deplasman sendromuna çözüm üretemiyor. Oyuncular kadrolar, formasyonlar değişiyor. Beşiktaş deplasmanda kazanamıyor.

YETERSİZ BİR HAKEM

Daha önce “Ayağa basan değil, basılanı” oyundan atan, son dakikada herkesin gördüğünü göremeyip elle alınıp atılan golü veren, hemen her maçta kötü yönetim gösteren Alper Ulusoy değil miydi? Bu hataları yapıyor olması inanın beni hiç şaşırtmıyor. Çünkü zaten futbolu yanlış yorumlayan yetersiz bir hakem Alper Ulusoy.

BEDELİNİ ÖDEDİ(UĞUR MELEKE)

Güneş'in ilk değişikliği bence faydasızdı: 58'de maçın en iyilerinden Love'ın çıkması, ezbere bir hamle. Onun çıkışıyla Talisca'nın santrfora kayması da 10 dakikalık bir şaşkınlık yarattı. 68'de Tolgay/Negredo değişikliğiyle herkes tekrar alıştığı rollerine döndü ama o bölümde golü yiyen Beşiktaş, başlangıç ayarlarıyla oynamanın bedelini 2 puan kaybederek ödedi.

MAÇI KALDIRAMADI

Son söyleyeceğimi baştan söyleyeyim: Temposu olağanüstü yüksek, bol pozisyonlu ve bol çarpışmalı bu maçın ağırlığını Alper Ulusoy'un kaldıramadığı kanaatindeyim. MHK'nın böyle bir maça deneyimli bir hakem ataması daha olumlu olabilirdi.

KOLU DOĞAL KONUMDAYDI

82'de Hadziahmetovic'in vuruşunu Pepe çizgiden çıkarırken top önce kafasına, sonra koluna gitti. Oyuncu kafa vurduğu için kolu doğal konumdaydı, bilinç yoktu, orada da hakemin kararının doğru olduğunu düşünüyorum.

GELECEĞİ DÜŞÜNDÜ (METİN TEKİN)

İçinde Bayern Münih ve Fenerbahçe’nin de olduğu bu seri öncesi evet Konyaspor maçı bir başlangıçtı ama bence bu periyoda bir seri olarak bakılmamalı. Beşiktaş’ın yapması gereken özellikle her maçın final olduğunu düşünmek… Çünkü bunu bir süreç olarak düşünürseniz işin içinden çıkamazsanız. Özellikle yenen golden önceki Love-Vida değişikliği bunun örneğiydi. Şenol hoca bu hamleyi yaparken sanki gelecek maçı düşündü.

POZİSYONLARI BULDU

Ofansif bir kadro vardı ama ilk yarı hiç de böyle olmadı. Beşiktaş oyunu kuramamasına rağmen pozisyonları buldu. Çok güçlü bir oyun değildi ancak net pozisyonlar bulan bir Beşiktaş vardı. Yapamadığı şey topu kaleye atmaktı.

YETERSİZLİĞİNİ ORTAYA KOYDU

Maçın kaderini belirleyen, kötü bir yönetim gösteren Alper Ulusoy’du… Hatalı olmasından daha çok yetersizliğini ortaya koydu. Özellikle Talisca’ya verdiği sarı kart gerçekten hatalı kararın ötesinde yetersizliğinin kanıtıydı. Aynı şekilde Pepe’nin eline çarpan topta da aynı yetersizliği gösterdi.

ÜSTESİNDEN GELMELİ

Fenerbahçe maçı öncesi çok önemli eksikler oldu. Merkez savunmada Pepe ve bu formuyla Talisca’nın eksikliği hissedilecek ama ‘kadro gücüm var’ diyorsanız bunun üstesinden gelmeli Beşiktaş.

KONSANTRASYONUNU KAYBETTİLER (AHMET ÇAKAR)

Beşiktaş dün gece şampiyonluk yarışında hem çok önemli iki puan bıraktı hem de Fenerbahçe derbisi öncesi çok önemli iki oyuncusunu sarı kart cezalısı olarak kaybetti. Beşiktaş kötü mü oynadı? Hayır… Ama ikinci yarının ilk 15 dakikasında konsantrasyonu kaybettiler, oyundan düştüler ve beraberlik golünü yediler.

DENEYİMSİZ HAKEM

Bu maçın hakemi çok konuşulacak… Beşiktaş’ın attığı golde ofsayt yok… Yardımcıyı kutlamak lazım. İlk yarıda Jahovic’in attığı ama verilmeyen golde de karar doğru. Ama Alper Ulusoy, çok deneyimsiz bir hakem… Jahovic’in golünü iptal ediyor, orta sahayı gösteriyor. Böyle bir iptalde faulü göstermeyip olay yerine koşması gerek. Beşiktaşlı Pepe’ye gösterdiği kart doğru ama Talisca’ya verdiği kart kesin yanlış. Hatta o pozisyonda Talisca faul bile yapmıyor.

PENALTIYI ÇALAMADI

Yine ikinci yarıda Talisca gole giderken defalarca çekiliyor ve sonra da kötü vurup topu auta atıyor. Böyle bir pozisyonda avantaja bırakırsın, gerçekleşmediği taktirde de döner bariz gol şansından Konyalı futbolcuyu oyundan atarsın. Aynı Alper Ulusoy bu kararların etkisi altında kalıp, bence maçın son dakikalarında da Caner’in yaptığı bir penaltıyı çalamadı.

HAKLI ÇIKARDI (RÜŞTÜ REÇBER)

Beşiktaş ilk devrede set oyunuyla girdiği pozisyonların dışında, kalesinde de tehlike görmeden bir 45 dakika geçirdi. İkinci yarıda Mehmet Özdilek’in Jonsson-Fofana değişikliği ile “Kaybedeceğim bir şey yok, bana puan lazım” diyen bir Konya izlemeye başladık. Pozisyonla başlayan ikinci yarı ve devamında Konya’nın etkili futbolu, Jahovic’le gelen gol, Özdilek’i haklı çıkardı.

KONYA HAKEME TAKILDI

Şenol Hoca’nın, Şampiyonlar Ligi’ni düşünüp dinlendirmeye aldığı Negredo ve Quaresma silahları da sonucu değiştiremedi. Beşiktaş, çok pozisyon bulduğu maçtan cömertliğinin de etkisiyle 1 puanla ayrıldı. Ama asıl kaybı, Pepe ve Talisca’nın derbi öncesi cezalı duruma düşmesiydi. Konya da, maçı koparabileceği pozisyonlar yakaladı ama hakeme takıldılar…

MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ

Hakem Alper Ulusoy ilk 45 dakikada kontrolü elinde tuttuğu ve verdiği kararlarla düzgün bir yönetim gösterdi. Lakin ikinci devrede her iki takımın aleyhine çaldığı düdükler ve gösterdiği kartlarla çok kötü bir yönetim gösterdi. Ulusoy, karşılaşmaya etki edecek o kadar çok yanlış düdük çaldı veya çalmadı ki, karşılaşmanın önüne geçti.

VİCDANİ SIKINTI…(ATTİLA GÖKÇE)

Talisca'nın 52'de Ali Turan'a faul gerekçesiyle gördüğü sarı kart yalan değilse de sanal! Aslında faulü yapan, Talisca'nın ayağına basan Ali Turan… Ulusoy, hem yanlış faul kararı veriyor, hem de kart gösteriyor. O sırada “sınırdakiler”i biliyor muydu acaba? Hiç adil olmadığı halde Talisca'nın oynama hakkını engellediği için vicdani sıkıntı duyabilirmiydi? Bunları bilmiyoruz.

DUVARA TOSLADI

Oyuna dönersek… Şenol Güneş'in zorunlu rotasyonu baştan doğru ve anlaşılabilir idi. Ama maçın başından sonuna kadar yaptığı hamleler tartışılır. Örneğin 59'da savunma takviyesi için Vida'yı oyuna alıyor ama, 60'da da Jahovic'in golü geliyor. Tolgay Arslan – Negredo, Lens- Quaresma değişiklikleri de daha önce yapılabilirdi. Beşiktaş'ın “sürece girerken” daha baştan duvara tosladığını söyleyebiliriz.

ZİRVEDEN KOPMA MAÇI…

Kaybettikleri iki puan, zirveden erken kopmanın başlangıcı olabilir. Yeniden iddialı duruma dönmek için çok fazla sürprize ihtiyaçları var. Konyaspor'a bakarsak. Maçı kazanmak için her şeyi yaptılar. Beşiktaş'ı gerecek, oyundan düşürecek hamleler (!) dahil.

ALTERNATİF OLAMAZ (BİLAL MEŞE)

Böylesi kritik ve de zorluk derecesi yüksek maçlarda takımın temel ‘'taşlarıyla'' oynamanın doğruluğunu bize kimse anlatamaz arkadaş! Quaresma'yı şartlar ne olursa olsun, yedek oturtma lüksünüz olamaz! Hele hele tercihiniz Lens olursa, külliyen buna karşı çıkarız. Quaresma, takımı üçüncü bölgeye taşıyan, adam eksilten ve asistler yapan bir isimdir. Kaldı ki Lens acaba geldiği günden bu yana dişe dokunur ne yaptı Allah aşkına? Dememiz o ki, Quaresma'ın alternatifi Lens olamaz, olmamalıdır!

GÖZÜNE PERDE Mİ İNDİ HOCA!

Beşiktaş adına olumsuz tablo Fenerbahçe derbisi öncesinde Pepe ve Talisca'nın cezalı duruma düşmesidir. Pepe'ye yakıştıramadık, Talisca ise hakemin kurbanı oldu! Talisca rakibin ayağına basmıyor, tam tersi, Alper Ulusoy, nasıl bir karardır o? Gözüne perde mi indi hoca!

BİZ Mİ ÖĞRETECEĞİZ SİZE?

Ahhh şu hakemlerimiz ahhh! Kardeşim kuralları biz mi öğreteceğiz size? FIFA kokartın var ey Ulusoy FIFA! İkinci yarıda Talisca topu almış gidiyor, Filipovic, onu durdurmak için beline sarılıyor, yani güreşiyor! Efendim hakem avantaja bıraktı, golü bekledi, olmadı, eee filmi geri saracaksınız, faulu vereceksin, son adam olduğu için kırmızıyı çakacaksın! Biz değil, kurallar söylüyor, kurallar!