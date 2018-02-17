Samet Aybaba’dan Robinho yorumu

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Osmanlıspor maçı sonrası galibiyetten dolayı futbolcularını kutlayarak, "Robinho dünyanın en iyi oyuncularından bir tanesi keyfini yaşayalım" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Osmanlıspor’u 3-2 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Robinho’nun performansının sorulması üzerine Aybaba, “Dünyanın en iyi oyuncularından bir tanesi. Biz onu mutlu edelim. Keyifli olsun. Bize keyif versin. Türk futbolunu seyreden herkes kazansın. Keyfini yaşayalım. Onu mutlu edelim oda bizi mutlu etsin” şeklinde konuştu.

Teknik Direktör Samet Aybaba karşılaşmayı da değerlendirdi. Aybaba, “Oyun dengeli başladı. Öne geçtik. İlk yarı boyunca pozisyon da bulduk. İkinci yarı ile 50 ile 70’inci dakika arası inanılmaz kötü oynadık. Top tutamadık. Hücuma çıkamadık. Savunma yapamadık. Adeta sahada yok olduk. Sonrasında oyuncularımız oyunun ciddiyetini tekrar anladılar. Birkaç tane oyuna müdahale yaptık. Oyuna giren oyuncular iyi şeyler yapınca teknik adam bunu gururla söylüyor. ‘Müdahale yaptık oyunu kazandık’ diye. Oyuncularımı kutluyorum. Bizden aşağıdaki takımlarla oynadığımız maçlar çok zor olacaktır. Daha coşkulu, daha ciddi oynamamız lazım. Oyuncularımıza soyunma odasında bunları tekrar anlattık. Galibiyette emeği olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.