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Ryan Babel’den kendisine küfreden taraftara şok yanıt!

Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, sosyal medyada kendisine küfür eden bir taraftarla yaşadığı diyaloğu Instagram hesabından paylaştı.
15:4917 Şubat 2018
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Ryan Babel’den kendisine küfreden taraftara şok yanıt!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş’ın yıldızı Ryan Babel, kendisine Instagram üzerinden küfür eden bir taraftarla yaşadığı diyaloğu paylaştı.

Atiker Konyaspor maçından sonra performansı eleştiri konusu olan Babel, bir taraftarın ‘S…. git Babel, evine dön” mesajına “Evimdeyim gerizekalı” yanıtını verdi.

Tecrübeli futbolcu bu mesajlaşmayı “Bu aptala söyleyin ben zaten evimdeyim” yazarak Instagram hesabında hikaye olarak paylaştı.

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