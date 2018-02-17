Roma’yı Cengiz Ünder taşıyor

Roma'da Cengiz Ünder rüzgarı devam ediyor. Takımının gol bulmakta zorlandığı dakikalarda sahneye çıkan Cengiz Ünder, ceza sahası dışından yaptığı muhteşem vuruşla takımını öne geçirdi.

İtalya Serie A’nın 25. haftasında Roma, Udinese’yi deplasmanda 2-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Friuli Stadyumu’nda oynanan maçta rakibinin sert savunması karşısında pozisyon bulmakta zorlanan Roma’da kilidi, Cengiz Ünder açtı. Cengiz Ünder, 70. dakikada ceza sahası dışından yaptığı harika vuruşla Udinese kalecisi Albano Bizzarri avladı ve takımını rahatlattı. Karşılaşmanın son dakikasında Diego Perotti ile bir gol daha bulan Roma, ligde üst üste 3. galibiyetini aldı. Çıkışını sürdüren Cengiz Ünder ise ilk 11 çıktığı son 3 maçta 4. golüne imza attı.

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Cengiz Ünder, 88. dakikada yerini alkışlar eşliğinde Gregoire Defrel’e bıraktı. Bu galibiyetle puanını 50 yapan Roma, maç fazlasıyla Inter’i geçerek ligde 3. sıraya yerleşti. 33 puanda kalan Udinese ise 10. sırada yer aldı.