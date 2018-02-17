Rıdvan Dilmen’den Hasan Ali Kaldırım tepkisi!

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Aytemiz Alanyaspor maçında sarı kart görerek Beşiktaş derbisi öncesi cezalı duruma düşen Fenerbahçe'nin sol beki Hasan Ali Kaldırım'a "sen de niye önde baskıya gidiyorsun? Gitme" diyerek tepki gösterdi.

Fenerbahçe’nin Aytemiz Alanyaspor’u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendiren Rıdvan Dilmen, sarı kart görerek Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düşen Hasan Ali Kaldırım’a tepki gösterdi. NTV Spor’da yayınlanan ‘%100 Futbol’ programında konuşan Rıdvan Dilmen “3-0 olmuş maç, tek cezalı olabilecek oyuncu Hasan Ali… İsmail’e Quaresma ters geliyor bir de… Hasan Ali’yi çıkartmadı diye Aykut Kocaman hatalı… Hasan Ali, sen de niye önde baskıya gidiyorsun? Gitme… Aykut Kocaman’ın Beşiktaş maçında aklında İsmail mi var acaba? Bu kadar detaycı bir teknik direktörün bunu düşünmesi lazımdı… Hasan Ali’den bahsediyoruz, Marcelo’dan değil. Hasan Ali konusu çok garibime gitti. Her şeyi hesaplayan bir adamın bunu düşünmemesi enteresan. İsmail, yedeklerde bile yok. Bu riski almamak gerekirdi” yorumunda bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman: Pepe ve Talisca`nın yokluğu Beşiktaş`ı etkilemez Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Aytemiz Alanyaspor karşılaşması sonrasında konuştu. İlk yarıda oynanan futbolu beğenmediğini söyleyen Aykut Kocaman, Beşiktaş'ta Pepe ve Talisca'nın yokluğunun da çok bir şeyi etkilemeyeceğini söyledi. İlgili Haberi Oku

Maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, şunları söyledi:

“Guardiola’nın takımlarında görüyoruz ki asıl hedef, topu bir an önce almaktır. Fenerbahçe, bugün topu rakipten alma konusunda rekor kırmış olabilir. Aykut hoca, bayılmıştır bu oyuna… Bunun bir numaralı ismi Guardiola’dır… Topu hemen rakipten almak, bir numaralı öncelik oldu artık… Dünya futbolunun modası bu… Barcelona, bunu 6 saniyeye kadar düşürmüştü.”

“Kaybederse baya bir uzağa gider”

Önümüzdeki hafta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi hakkında da yorum yapan Rıdvan Dilmen “Fenerbahçe, dolu dolu kuvvetli geliyor. Galatasaray’ın Kasımpaşa maçı da çok önemli. Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında mutlak kazanması gereken bir maça çıkacak. Kaybederse baya bir uzağa gider. Kazanırsa tekrar yarışın içine girer” şeklinde konuştu.