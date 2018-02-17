PTT Erkekler Türkiye Kupası | TOFAŞ 86-79 Beşiktaş Sompo Japan

TOFAŞ, PTT Erkekler Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaştığı Beşiktaş Sompo Japan’ı 86-79 skorla mağlup etti ve finale yükseldi. TOFAŞ ile Anadolu Efes, 18 Şubat Pazar günü saat 18.00'de kupa için bir araya gelecek.

PTT Erkekler Türkiye Kupası’nda yarı final mücadelesinde TOFAŞ, Beşiktaş Sompo Japan ile bir araya geldi. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmayı TOFAŞ, 86-79 kazandı ve adını finale yazdırmayı başardı. TOFAŞ, finalde pazar günü saat 18.00’de Anadolu Efes’le bir araya gelecek. Karşılaşmaya Beşiktaş, Weems ve DJ Strawberry'in 3'lükleri ile başladı: 6-2. Morgan ve Crocker'in art arda basketleri ile cevap veren TOFAŞ, 12-9 öne geçti. Morgan ve Crocker ile sayılar bulmaya devam Bursa ekibi, periyodu 28-24 önde tamamladı.

İkinci periyotta Kadji ve Wood ile etkili olan TOFAŞ, skoru 35-28'e getirdi. Yiğit ve Crocker ile üst üste 3'lükler bulan Bursa ekibi, farkı 9 sayıya çıkardı: 41-32. DJ Strawberry ve Lalanne ile pota altından basketler atan Beşiktaş, farkı eritmeye çalışsa da TOFAŞ, devreye 46-39 önde girdi.

Üçüncü periyotta DJ Strawberry ile dış atıştan, Lalanne ile de pota altından sayılar bulan Beşiktaş, farkı 2'ye indirdi: 50-48. Meija ve Kadji ile 8-0'lık seri yakalayan TOFAŞ, farkı çift hanelere çıkardı: 58-48. Siyah-beyazlılar, Strawberry'nin üçlükleri farkı azaltmaya çalışsa da Bursa ekibi periyodu 59-55 üstün tamamladı. PTT Erkekler Türkiye Kupası | Anadolu Efes 90-76 Darüşşafaka PTT Erkekler Türkiye Kupası'nda ilk finalist belli oldu. Anadolu Efes'le Darüşşafaka'yı bir araya getiren karşılaşmada Anadolu Efes, 90-76'lık skorla parkeden galip ayrıldı ve adını finale yazdırdı. Efes'in rakibi Beşiktaş Sompo Japan ve TOFAŞ'ı bir araya getiren yarı final maçıyla belli olacak. İlgili Haberi Oku Son periyoda Yiğit ve Kadji'nin sayılarla başlayan TOFAŞ, skoru 66-60'a getirdi. Daha sonra Adams'ın üçlüğü ve Kenan'ın turnikesi ile Beşiktaş farkı 1'e indirdi. Son ana kadar çekişmeli geçen mücadelede Meija, Crocker ve Henry ile etkili olan TOFAŞ parkeden 86-79’luk skorla galip ayrıldı.

Karşılaşmanın en skoreri Beşiktaş'ta 25 sayı ile oynayan DJ Strawberry oldu. TOFAŞ'ta ise Crocker 18 sayı ile takımının galibiyetine katkıda bulundu. Maçın yıldızı da TOFAŞ’tan Morgan seçildi.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Aytuğ Ekti, Mehmet Keseratar, Kerem Baki

TOFAŞ: Morgan 17, Berkan, Yiğit Arslan 6, Tony Crocker 20, Meija 14, Henry 10, Owens 4, Kadji 15, Muhsin

Başantrenör: Orhun Ene

Beşiktaş Sompo Japan: Clark 8, Erkan, Adams 9, Sertaç 4, DJ Strawberry 25, Kenan 8, Jon Diebler 3, Weems 8, Lalanne 14

Başantrenör: Ufuk Sarıca

1. Periyot: 28-24 (TOFAŞ)

Devre: 46-39 (TOFAŞ)

3. Periyot: 59-55 (TOFAŞ)

5 faulle çıkan: Adams (35. 53) (Beşiktaş Sompo Japan)