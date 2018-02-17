PTT Erkekler Türkiye Kupası | Anadolu Efes 90-76 Darüşşafaka

PTT Erkekler Türkiye Kupası'nda ilk finalist belli oldu. Anadolu Efes'le Darüşşafaka'yı bir araya getiren karşılaşmada Anadolu Efes, 90-76'lık skorla parkeden galip ayrıldı ve adını finale yazdırdı. Efes'in rakibi Beşiktaş Sompo Japan ve TOFAŞ'ı bir araya getiren maçta 86-79 galip gelen TOFAŞ ile bir araya gelecek. Final 18 Şubat Pazar günü saat 18.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda.

PTT Erkekler Türkiye Kupası yarı final maçında Anadolu Efes, Darüşşafaka’yı 90-76 mağlup ederek finale yükselen ilk takım oldu. Anadolu Efes finalde, yarı finalin bir diğer eşleşmesi olan Beşiktaş Sompo Japan – TOFAŞ maçının galibi ile olan TOFAŞ ile pazar günü saat 18.00’de bir araya gelecek.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan müsabakaya çok iyi bir başlangıç yapan Anadolu Efes, ilk periyotta rakip potaya tam 26 sayı gönderirken, kendi potasında ise yalnızca 11 sayı gördü. İkinci periyotta Darüşşafaka hücumda biraz daha etkili oynayarak farkı 10’a indirdi ve devreye 38-28’lik Anadolu Efes üstünlüğü ile girildi.

Üçüncü periyodu 11 sayılık farkla (64-53) geçen Anadolu Efes, maçın final periyodunda da skor ve oyun üstünlüğünü rakibe bırakmadı ve parkeden 90-76’lık galibiyetle ayrıldı.

PTT Erkekler Türkiye Kupası | TOFAŞ 86-79 Beşiktaş Sompo Japan TOFAŞ, PTT Erkekler Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı Beşiktaş Sompo Japan'ı 86-79 skorla mağlup etti ve finale yükseldi. TOFAŞ ile Anadolu Efes, 18 Şubat Pazar günü saat 18.00'de kupa için bir araya gelecek. İlgili Haberi Oku

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Zafer Yılmaz, Alper Özgök

ANADOLU EFES: Dragic 4, Doğuş Balbay 14, Simon 29, Dunston 10, Motum 9, Birkan Batuk 2, McCollum 14, Brown 8, Berk Demir, Muhaymin Mustafa

DARÜŞŞAFAKA: Wilbekin 17, Bell 14, Sant Roos 4, Kidd 10, Eric 9, Johnson 11, Okben Ulubay 6, Furkan Aldemir, Muhammed Baygül 5, Doğuş Özdemiroğlu, Kartal Özmızrak

1. PERİYOT: 26-11

İLK YARI: 38-28

3. PERİYOT: 64-53

5 FAUL ALAN: 38.52 Muhammed Baygül (Darüşşafaka)