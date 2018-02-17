ÖZET İZLE: Sivasspor Osmanlıspor maç özeti izle! Robinho Sivasspor’a 3 puanı getirdi!

Sahasında düşme hattından kurtulmaya çalışan Osmanlıspor'u konuk eden Demir Grup Sivasspor, Robinho'nun yıldızlaştığı maçta üç puanı hanesine yazdırdı. İşte Robinho'nun adeta şov yaptığı Sivasspor Osmanlıspor maçı özet görüntüleri...

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında konuk ettiği Osmanlıspor ile 3-2 mağlup etti. İlk yarıyı Robinho'nun golü ile önde tamamlayan Demir Grup Sivasspor, ikinci yarıda 2-1 geriye düştüğü karşılaşmada galibiyeti Robinho ile kurtardı. Cikalleshi ve Musa'nın penaltı golüne iki harika vuruşla karşılık veren Robinho, uzatma dakikalarında Cyriac'a yaptığı muhteşem asistle takımını taşıyan isim oldu. Maçı kaçıran futbol severler için Sivasspor Osmanlıspor özet görüntüleri haberimizin içerisinde yer alıyor.

SİVASSPOR OSMANLISPOR MAÇ ÖZETİ

Ligde düşme hattından kurtulmaya çalışan Osmanlıspor, orta sıraları hedefleyen Demir Grup Sivasspor deplasmanındaki maça kötü başladı. Robinho'nun harika golü ile geriye düşen konuk ekip, ilk yarıda fazla pozisyon şansı bulamadı. İkinci yarıda bambaşka bir Osmanlıspor vardı sahada… Rakibini baskı altına alan konuk ekip, üst üste iki gol birden bularak öne de geçti. Galip geldikten sonra da önemli pozisyonlar bulan Osmanlıspor, fırsatları değerlendiremedi.

Son 10 dakikada ise Robinho sahneye çıktı. Önce muhteşem bir vuruşla eşitliği sağlayan Brezilyalı yıldız, uzatma dakikalarında rakiplerinden bir bir sıyrılarak yaptığı asist ile Demir Grup Sivaspor'a üç puanı kazandıran isim oldu.

ROBİNHO’NUN MAÇ SONU AÇIKLAMALARI

Bu maç gerçekten çok zordu. En önemlisi 3 puandı. Bugün güzel gol attım. Mutluyum. Hem kendi adıma, hem takımım adına mutluyum. En önemlisi bu 3 puanı almaktı. Bugün ilk 11’de başladım. Performansımda %100’ümü yakaladığımı düşünüyorum. Özgüven de kazandım. İlerleyen maçlarda daha da iyi olacağım. Sivas’ta mutluyum. Ailem de burada. İyi günlerimiz geçiyor. Hedefim daha fazla kazanmak.