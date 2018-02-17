ÖZET: Fenerbahçe Alanyaspor maç özeti izle! Kadıköy’de Fener şov! 3 puan 3 golle geldi…

Fenerbahçe Alanyaspor'u Brezilyalı yıldızlarıyla 3-0 yendi. Maç bitmesiyle taraftarlar Fenerbahçe Alanyaspor maç özeti için arama motorlarına akın etti. Haberimizden Fenerbahçe Alanyaspor maç özetini ve Süper Lig maç özetlerini izleyebilirsiniz. İşte Fenerbahçe Alanyaspor maçı geniş özeti...

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Fenerbahçe Alanyaspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu’ndaki maçta Fenerbahçe Akdeniz temsilcisi Alanyaspor’u 3-0’lık skorla devirdi. Giuliano’nun 20. dakikadaki golüyle takımını 1-0 öne geçirmesinin hemen ardından Fernando 27. dakikadaki golüyle durumu 2-0’a getirdi. Fenerabhçe’de Giuliano 60’ta kazanılan penaltıyı gole çevirerek Fenerbahçe lehine skoru 3-0 yaptı ve maçın sonucunu tayin etti. Takımını Şükrü Saraçoğlu’nda yalnız bırakmayan Fenerbahçe taraftarı takımının sergilediği oyunla stattan memnun ayrıldı. Karşılaşmayı kaçıran taraftarlar ise mücadelenin sona ermesinin ardından Fenerbahçe Alanyaspor maç özeti aramaya başladı. Fenerbahçe Alanya özeti bile gol pozisyonlarıyla birlikte ekran başında izleyenleri heyecanlandıracak. İşte Fenerbahçe Alanyaspor maçı özet görüntüleri, golleri ve önemli anları…

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇ ÖZETİ İZLE

Süper Lig’in 22. haftasında Fenerbahçe, evinde Aytemiz Alanyaspor’u konuk etti. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 3-0 kazandı. Fenerbahçe’nin gollerini Giuliano (20. dakikada ve 60 dakikada) ve Fernandao (27. dakikada) kaydetti. Fenerbahçe bu skorla 44 puana yükseldi. Aytemiz Alanyaspor ise 21 puanda kaldı. Aykut Kocaman’ın ekibi ligde bir sonraki hafta Beşiktaş deplasmanına gidecek.

FENERBAHÇE’DE DIRAR İLK KEZ YEDEK

Fenerbahçe'de Nabil Dirar, Aytemiz Alanyaspor maçında yedek soyundu. Teknik direktör Aykut Kocaman, genelde ilk 11'de görev verdiği Dirar'ı bu maçta yedek kulübesinde bekletti. Geride kalan Teleset Mobilya Akhisarspor ve Beşiktaş maçlarında sakatlığı sebebiyle görev alamayan Dirar ligde ilk kez yedek soyunurken Kocaman, sahaya Valbuena'yı sürdü.

Aytemiz Alanyaspor'da ise sarı kart cezalısı Welinton Silva'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Haydar Yılmaz, Isaac Sackey ve Berkan Emir, Fenerbahçe mücadelesinde yer almadı.

FENERBAHÇE VOLKAN DEMİREL ŞOKU YAŞADI

Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor'u konuk ettiği kritik karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli cephede can sıkıcı bir haber geldi. Kaleci Volkan Demirel, rahatsızlığı nedenilye son dakikada karşılaşma kadrosundan çıkarıldı.

Volkan Demirel'in yerine kaleyi Carlos Kameni korurken, deneyimli file bekçisinin rahatsızlığının ne durumda olduğu hakkında henüz net bir bilgi olmazken Volkan'ın Beşiktaş deplasmanında kaleyi koruyup koruyamayacağı da merak konusu.

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI İLK 11

FENERBAHÇE: Kameni, Isla, Neto, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Souza, Valbuena, Aatif, Giuliano, Fernandao

ALANYASPOR: Remy, Gassama, Barış, Tzavellas, Nskala, Fofana, Villafanez, Efecan, Fernandes, Emre, Douglas

Fenerbahçe 3-0 Aytemiz Alanyaspor (Maç Sonucu) pic.twitter.com/VJj74UMyK7 — Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) 17 Şubat 2018

FENERBAHÇE YENİLMEZLİK SERİSİNİ 15 MAÇ ÇIKARDI

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’de 15 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Süper Lig’de mevcut en uzun yenilmezlik serisini elinde bulunduran sarı-lacivertli ekip, söz konusu 15 karşılaşmada 9 galibiyet, 6 beraberlik aldı. Fenerbahçe, ligde son olarak 7. haftada deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor’a kaybetmişti.

HASAN ALİ KALDIRIM BEŞİKTAŞ MAÇINDA CEZALIFenerbahçe’de sarı kart gören Hasan Ali Kaldırım, Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştü.Fenerbahçe’de sahadaki oyuncular arasında kart sınırındaki tek oyuncu Hasan Ali’ydi. Hasan Ali, Fenerbahçe 3-0 öndeyken 82. dakikada sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

Fenerbahçe’nin yedek sol beki İsmail Köybaşı sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan uzak.

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI ÖNEMLİ ANLARI

Dakika 5 NET FIRSAT KAÇTI! Ani gelişen Alanyaspor atağında Fernandes bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı, müsait durumda vuruşunda Kameni açıyı iyi kapatıp topu çıkarmayı başardı.

Dakika 20 GOL! Sağ kanattan Isla’nın taşıdığı topu Valbuena araya bıraktı. İyi bir kontrolle savunmayı ekarte eden Giuliano, kaleciyi de çalımlayıp dar açıdan düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 1-0

Dakika 23 GOL! Sağ kanattan Isla’nın taşıdığı topu Valbuena araya bıraktı. İyi bir kontrolle savunmayı ekarte eden Giuliano, kaleciyi de çalımlayıp dar açıdan düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 1-0

Dakika 26 BİR KAFA! Sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında içeriye kesilen topa Douglas iyi yükseldi, Kameni çizgi üzerinde topu kontrol etti.

Dakika 27 GOL! Giuliano’nun nefis ara pasıyla Aatıf sağ kanattan savunma arkasına sarktı. Ceza alanı sağ çaprazından pasını çıkardı ve kale önündeki Fernandao topu boş ağlara yolladı: 2-0

Dakika 40 DİREKTEN DÖNDÜ! Alanyaspor ceza alanına doldurulan topu Fernandao indirdi, Mehmet Topal’ın sert şutunda direkten dönen topu Brezilyalı oyuncu tekrar tamamlamak istedi ancak top üstten auta gitti.

Dakika 51 ÇİZGİDEN ÇIKTI! Josef’in ara pasıyla Isla savunma arkasına sarktı, onun pasında savunmadan seken topa Fernandao sert vurdu. Çizgi üzerindeki Barış Başdaş’dan dönen topta gol beklentileri karşılık bulmadı.

Dakika 59 PENALTI! Alanyaspor’un çıkarken kaptırdığı top sonrası Fenerbahçe çok adamla atağa çıktı. Ceza alanı içinde Aatıf’ın pasıyla Josef topu önüne almak isterken Emre Akbaba’nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

Dakika 60 GOL! Penaltıda topun başına geçen Giuliano, kaleci Riou’yu terse yatırdı ve farkı üçe çıkardı: 3-0

Dakika 88 Fenerbahçe çok adamla kontra atağa çıktı, ceza alanında topla buluşan Fernandao vuruş açısı bulamadan savunma araya girdi.

Dakika 90 MAÇ BİTTİ! Fenerbahçe, kendi sahasında Alanyaspor’u 3-0 mağlup etti.